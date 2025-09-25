  2. অর্থনীতি

অগ্রিম রপ্তানি আয়ের ১০ শতাংশ সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩৯ পিএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
অগ্রিম রপ্তানি আয়ের ১০ শতাংশ সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহার
অগ্রিম রপ্তানি আয় সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহার করে বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার জারি

বিদেশি ক্রেতাদের কাছ থেকে অগ্রিম পাওয়া রপ্তানি আয়ের ১০ শতাংশ সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহার করা হয়েছে।

রপ্তানি খাতে নগদ অর্থের প্রবাহ বাড়ানো ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম সহজ করতে নতুন এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে কাঁচামাল সংগ্রহ, উৎপাদন ও সরবরাহ কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ সংক্রান্ত একটি সার্কুলার জারি করেছে। এতে বলা হয়, অগ্রিম রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে আর কোনো সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক নয়। তবে প্রকৃত লেনদেন নিশ্চিত করতে কিছু শর্ত মানতে হবে।

আরও পড়ুন
খেলনা রপ্তানি ৫ বছরে ৮ গুণ বাড়ার সম্ভাবনা
৫৮ হাজার টন রাইস ব্র্যান তেল রপ্তানির অনুমতি
মালয়েশিয়ায় হালাল পণ্য মেলায় ১৫ লাখ ডলারের অর্ডার পেলো প্রাণ

শর্ত অনুযায়ী, রপ্তানিকারকের অবশ্যই নিশ্চিত এলসি বা বৈধ চুক্তি থাকতে হবে। পাশাপাশি তার আগের রপ্তানি কার্যক্রম সন্তোষজনক হতে হবে এবং অর্ডার বাস্তবায়নের সক্ষমতা থাকতে হবে। এছাড়া অগ্রিম প্রাপ্ত অর্থ অবশ্যই সুদমুক্ত হতে হবে।

ব্যবসায়ীরা মনে করছেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের এ পদক্ষেপ রপ্তানিকারকদের জন্য বড় স্বস্তি এনে দেবে। এতে উৎপাদন কার্যক্রম ও অর্ডার বাস্তবায়ন সহজ হবে। একই সঙ্গে ব্যাংকের তদারকির আওতায় নিয়মনীতি মানাও নিশ্চিত হবে।

ইএআর/একিউএফ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।