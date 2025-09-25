অগ্রিম রপ্তানি আয়ের ১০ শতাংশ সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহার

অগ্রিম রপ্তানি আয়ের ১০ শতাংশ সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহার
বিদেশি ক্রেতাদের কাছ থেকে অগ্রিম পাওয়া রপ্তানি আয়ের ১০ শতাংশ সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহার করা হয়েছে।
রপ্তানি খাতে নগদ অর্থের প্রবাহ বাড়ানো ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম সহজ করতে নতুন এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে কাঁচামাল সংগ্রহ, উৎপাদন ও সরবরাহ কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ সংক্রান্ত একটি সার্কুলার জারি করেছে। এতে বলা হয়, অগ্রিম রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে আর কোনো সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক নয়। তবে প্রকৃত লেনদেন নিশ্চিত করতে কিছু শর্ত মানতে হবে।
শর্ত অনুযায়ী, রপ্তানিকারকের অবশ্যই নিশ্চিত এলসি বা বৈধ চুক্তি থাকতে হবে। পাশাপাশি তার আগের রপ্তানি কার্যক্রম সন্তোষজনক হতে হবে এবং অর্ডার বাস্তবায়নের সক্ষমতা থাকতে হবে। এছাড়া অগ্রিম প্রাপ্ত অর্থ অবশ্যই সুদমুক্ত হতে হবে।
ব্যবসায়ীরা মনে করছেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের এ পদক্ষেপ রপ্তানিকারকদের জন্য বড় স্বস্তি এনে দেবে। এতে উৎপাদন কার্যক্রম ও অর্ডার বাস্তবায়ন সহজ হবে। একই সঙ্গে ব্যাংকের তদারকির আওতায় নিয়মনীতি মানাও নিশ্চিত হবে।
