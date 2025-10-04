  2. অর্থনীতি

জার্মানিতে খাদ্যপণ্যের মেলায় ‘প্রাণ’

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৩০ পিএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্যের রপ্তানি বাড়ানোর লক্ষ্যে মেলায় অংশ নিয়েছে ‘প্রাণ’, ছবি: জাগো নিউজ

জার্মানির কোলন শহরে শুরু হওয়া বিশ্বের বৃহৎ ফুড ও বেভারেজ মেলা ‘আনুগা ২০২৫’-এ অংশ নিয়েছে দেশের শীর্ষস্থানীয় খাদ্যপণ্য উৎপাদন ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান প্রাণ। ইউরোপ, আমেরিকাসহ অন্যান্য অঞ্চলে বাংলাদেশের প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্যের রপ্তানি বাড়ানোর লক্ষ্যে মেলায় অংশ নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

শনিবার (৪ অক্টোবর) থেকে শুরু হওয়া পাঁচ দিনব্যাপী এ মেলায় শতাধিক দেশ থেকে প্রায় ৮ হাজার কোম্পানি অংশ নিয়েছে। প্রায় ২০০টি দেশ থেকে ১ লাখ ৪০ হাজারেরও বেশি ব্যবসায়ী প্রতিনিধি নতুন পণ্য ও উদ্ভাবন খুঁজতে মেলায় একত্রিত হয়েছেন।

এ বছর প্রাণ-এর স্টলে বিস্কুট, কনফেকশনারি, জুস অ্যান্ড ড্রিংকস, কালিনারিসহ বিভিন্ন ধরনের পাঁচ শতাধিক পণ্য প্রদর্শন করা হচ্ছে। এর মধ্যে নতুন ফ্লেভারড বিস্কুট, নুডলস ও কনফেকশনারি পণ্য বিশেষভাবে আগত দর্শনার্থীদের নজর কাড়ছে।

প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের বিপণন পরিচালক কামরুজ্জামান কামাল বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য প্রাণ পণ্য পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া। এক্ষেত্রে ‘আনুগা’ মেলা বড় একটা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে আসছে। এছাড়া ইউরোপের বিখ্যাত চেইনশপগুলোতে প্রাণ-এর পণ্য সংখ্যা বাড়ানো আমাদের এ মেলায় অংশগ্রহণের অন্যতম কারণ।

তিনি আরও বলেন, এ মেলায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা তাদের নতুন উদ্ভাবন প্রদর্শন করেন, যা থেকে আমরা ভবিষ্যৎ ব্যবসা প্রবণতা ও বৈশ্বিক খাদপণ্যের বাজার সম্পর্কে মূল্যবান ধারণা পাই। এছাড়া বিদ্যমান ক্রেতাদের পাশাপাশি নতুন ক্রেতাদের সামনে আমাদের পণ্য উপস্থাপনের সুযোগ হয়, যা বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বর্তমানে প্রাণ গ্রুপের পণ্য বিশ্বের ১৪৮টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। রপ্তানি বাণিজ্যে অবদান রাখায় প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ টানা ২১ বার সেরা রপ্তানিকারকের পুরস্কার লাভ করে।

