টাকা ছাপাতেই খরচ ২০ হাজার কোটি টাকা, ক্যাশলেস লেনদেনে গুরুত্বারোপ
বাংলাদেশে ক্যাশলেস লেনদেন বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর। তিনি বলেছেন, ক্যাশলেস লেনদেন বাড়লে রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে।
বুধবার (৮ অক্টোবর) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদসহ স্টেকহোল্ডারদের এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এ কথা বলেন গভর্নর।
বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ তথ্য জানান।
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের বরাত দিয়ে তিনি বলেন, ক্যাশ ফ্লো বৃদ্ধির কারণে প্রতিবছর টাকা ছাপাতে ২০ হাজার কোটি টাকা খরচ হয়। ক্যাশলেস লেনদেন হলে এ খরচ কমে আসবে বলে মন্তব্য করেন আহসান এইচ মনসুর।
