‘মথ’ ডালে রং মিশিয়ে মুগ ডাল হিসেবে বিক্রি

‘মথ’ ডালে রং মিশিয়ে মুগ ডাল হিসেবে বিক্রি
‘মথ’ নামক ডালের সঙ্গে হলুদ রং মিশ্রিত করে ‘মুগ’ নামে বিক্রি করা হচ্ছে। রংটি ডালে ব্যবহার অনুমোদিত নয়, এ রঙে বিভিন্ন স্বাস্থ্যঝুঁকি রয়েছে।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) এ ধরনের ডাল বিক্রি বন্ধ ও জনস্বার্থে একটি সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।
এতে আরও বলা হয়, গত অর্থ বছরে বাংলাদেশে মুগ ডালের তুলনায় মথ ডাল দ্বিগুণ পরিমাণে আমদানি হলেও বাজারে মথ নামে কোনো ডাল পাওয়া যায়নি। স্থানীয় বাজারে মুগ ডাল নামে বিক্রিত ডালের সংগৃহীত নমুনার অর্ধেকের বেশিতে রঙ মিশ্রিত পাওয়া গেছে।
অননুমোদিতভাবে কোনো রঙ খাদ্যে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্তি বা এরূপ রঙ মিশ্রিত খাদ্য আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ২৭ ধারা মতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
সব খাদ্য ব্যবসায়ীদের রঙযুক্ত ডাল আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
সর্বসাধারণকে ‘মুগ’ ডাল ক্রয়ের সময় মুগ ডালের বিশুদ্ধতা এবং ডালে রং মিশ্রিত করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে ডাল ক্রয়ের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
