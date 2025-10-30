প্রান্তিক ও নিম্ন আয়ের মানুষদের ঋণ দিলো এনআরবিসি ব্যাংক

প্রান্তিক ও নিম্ন আয়ের মানুষদের ঋণ দিলো এনআরবিসি ব্যাংক
এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসির ভোলার বিভিন্ন শাখা-উপশাখার প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক ও নিম্ন আয়ের বিভিন্ন পেশাজীবী ২০ জন গ্রাহকদের মধ্যে প্রকাশ্যে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) ভোলার একটি হোটেলে ঋণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে চেক হস্তান্তর করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক রূপ রতন পাইন।
বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচির আওতায় এ ঋণ বিতরণ করা হয়। এর আগে, প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
এনআরবিসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও ড. মো. তৌহিদুল আলম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের উপ-পরিচালক মো. ফিরোজ আহমেদ, এনআরবিসি ব্যাংকের এসএমই ও কৃষি অর্থায়ন বিভাগের প্রধান শেখ আহসানুল হক, মাইক্রো ক্রেডিট ডিপার্টমেন্টের প্রধান মো. রমজান আলী ভূঁইয়া, বরিশাল-খুলনা জোনের প্রধান মো. আব্দুল হালিম এবং বিভিন্ন ব্যাংকের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ২৪ বাণিজ্যিক ব্যাংকের স্থানীয় শাখাগুলোকে নিয়ে লিড ব্যাংক হিসেবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে এনআরবিসি ব্যাংক।
১০/৫০/১০০ টাকার হিসাবধারী প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গঠিত ৭৫০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল থেকে এনআরবিসি ব্যাংক শুধু ভোলা জেলার ১৩৭ জন গ্রাহকের মধ্যে ৩ কোটি ৯৫ লাখ টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। সারাদেশে এ তহবিল থেকে ব্যাংকটির বিতরণ করা ঋণের পরিমাণ ১৫০ কোটি টাকা। গ্রাহকরা মাত্র ৭ শতাংশ সুদে সর্বনিম্ন ৫০ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারছেন।
অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক রূপ রতন পাইন বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক অন্তর্ভূক্তিমূলক কর্মসূচির লক্ষ্য প্রতিটি মানুষের অন্তত একটি করে ব্যাংক হিসাব থাকবে। পাশাপাশি তারা উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠে নিজেদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবেন এবং অর্থনীতিতে অবদান রাখবেন। তাদের স্বল্প সুদে ঋণ সুবিধা দিতে পুনঅর্থায়ন তহবিল গঠন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সেই তহবিল থেকে সহায়তা নিয়ে প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের মধ্যে স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণ করছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মকাণ্ডকে বেগবান এবং প্রান্তিক মানুষের জীবনমান উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর নানা ধরনের উদ্যোগ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।
এনআরবিসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও ড. মো. তৌহিদুল আলম খান বলেন, টেকসই উন্নয়নে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের আর্থিক উন্নয়নের বিকল্প নেই। অভিভাবক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক সব মানুষকে অর্থনীতির মূলধারায় যুক্ত করার যে উদ্যোগ নিয়েছে আমরা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তা সফলভাবে বাস্তবায়ন করছি। এনআরবিসি ব্যাংকের শাখা-উপশাখাগুলো সারাদেশে বিস্তৃত। বিস্তৃত এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের দোরগড়ায় ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দিচ্ছে এনআরবিসি ব্যাংক।
