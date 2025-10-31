  2. অর্থনীতি

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নতুন ডিজি সোহরাব উদ্দিন

প্রকাশিত: ০৮:২৮ পিএম, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন এস এম সোহরাব উদ্দিন। তিনি হর্টিকালচার উইংয়ের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে তার নিয়োগ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি হয়। তিনি কৃষিবিদ মো. ছাইফুল আলমের স্থলাভিষিক্ত হলেন।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারের কর্মকর্তা এস এম সোহরাব উদ্দিনকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের রুটিন দায়িত্ব দেওয়া হলো।

এম সোহরাব উদ্দিন বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারের ১১ম ব্যাচের কর্মকর্তা। তিনি ময়মনসিংহের বালুকা উপজেলার ধলিয়া গ্রামে ১৯৬৭ সালের ৭ জানুয়ারি জন্ম নেন। সোহরাব উদ্দিন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯০ সালে কৃষি অনুষদ (সম্মান) শেষ করেন। ১৯৯৩ সালে তিনি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে চাকরি শুরু করেন।

