  2. অর্থনীতি

ঢাকায় শুরু হচ্ছে ‘দ্য সোল অব জুট’ আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:২৩ পিএম, ১৫ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকায় শুরু হচ্ছে ‘দ্য সোল অব জুট’ আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী

দেশের পাটকেন্দ্রিক শিল্প, সংস্কৃতি, পর্যটন ও উদ্ভাবনের সমন্বয়ে ঢাকায় আন্তর্জাতিক মানের এক প্রদর্শনী ‘দ্য সোল অব জুট: ক্রাফট, কালচার, ট্যুরিজম অ্যান্ড ইনোভেশন’ শুরু হতে যাচ্ছে। জুট ডাইভার্সিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (JDPC) পিএলসি, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় উদ্যোগে এই প্রদর্শনী হবে।

১৭–১৯ নভেম্বর তিন দিনব্যাপী এই আয়োজনের উদ্বোধন করবেন পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এবং বাণিজ্য, বস্ত্র ও পাট এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকাল ১০টায় লা গ্যালারি, অ্যালায়েন্স ফ্রাঁসেজ দে ঢাকা, ২৬ মিরপুর রোড, ধানমন্ডিতে এর উদ্বোধন হবে।

এ বিষয়ে জুট ডাইভার্সিফিকেশন প্রমোশন সেন্টারের (JDPC) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (যুগ্মসচিব) জাহিদ হোসেন বলেন, সরকার এ আয়োজনের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী সোনালি আঁশ, সংস্কৃতি ও পর্যটন সম্ভাবনা নতুন দৃষ্টিতে উপস্থাপন করবে। সঙ্গে পাটের কারিগরি কৌশল, সমসাময়িক নকশার সৃজনশীলতা এবং বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনের সমৃদ্ধি সবই নতুনরূপে তুলে ধরবে। দর্শকরা দেখতে পাবেন কীভাবে পাট ঐতিহ্যের ধারক এবং টেকসই ভবিষ্যতের উপাদান হিসেবে বিশ্বে নতুন পরিচিতি পাচ্ছে।

জানা গেছে, এই প্রদর্শনী আয়োজনের সার্বিক সহযোগিতায় আছে অ্যালায়েন্স ফ্রাঁসেজ দে ঢাকা। এই প্রদর্শনী মোট ছয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে-পরিবেশবান্ধব ও দৈনন্দিন ব্যবহারযোগ্য জুট উদ্ভাবন, আধুনিক গৃহ ও কর্মস্থলে জুটের নান্দনিক প্রয়োগ, ফ্যাশন ও নকশায় জুটের বহুমুখী সম্ভাবনা, চিত্রকলা, ভিজ্যুয়াল ও ডেকোরেটিভ আর্টসে জুটের সৃজনশীল উপস্থাপন, শিল্প ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে জুটের আধুনিক প্রয়োগ, জুট ও টেকসই পর্যটনের সংযোগ, স্থানীয় অর্থনীতি ও কারুশিল্প উন্নয়ন। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এ প্রদর্শনী চলবে।

এনএইচ/এমআইএইচএস/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।