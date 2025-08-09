ডুয়েটের ভর্তি পরীক্ষা রোববার, প্রতি আসনে লড়বেন ৯ জন

ডুয়েটের ভর্তি পরীক্ষা রোববার, প্রতি আসনে লড়বেন ৯ জন
ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ডুয়েট) ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথমবর্ষের (বিএসসি ইন ইঞ্জিনিয়ারিং) ভর্তি পরীক্ষা রোববার (১০ আগস্ট) অনুষ্ঠিত হবে। এদিন সকাল ও বিকেলে দুই শিফটে এ পরীক্ষা নেওয়া হবে।
এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০টি বিভাগে মোট ৭৫০টি আসনের বিপরীতে দেশের সরকারি-বেসরকারি পলিটেকনিক থেকে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পন্ন ৬ হাজার ৪২৩ জন শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছেন। সেই হিসাবে প্রতি আসনের বিপরীতে লড়বেন প্রায় ৯ জন পরীক্ষার্থী।
বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রে জানা যায়, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে প্রতিটি বিভাগে ১২০টি করে ৬০০টি আসন রয়েছে। আর আর্কিটেকচার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রত্যেকটিতে ৩০টি করে মোট ১৫০টি আসন রয়েছে।
গত ২৮ মে অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়, যা শেষ হয় ৩০ জুন। যাচাই-বাছাই শেষে যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হয় ২৪ জুলাই। এরপর ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোডের সুযোগ দেওয়া হয়।
এদিকে প্রতি বছরের মতো এবারও ডুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা দুই শিফটে (সকাল এবং বিকেল) অনুষ্ঠিত হবে। দুটি পত্র তথা নন-টেক এবং টেক-এর ৩০০ নম্বরের আড়াই ঘণ্টা সময়ে দুটি ধাপে (এমসিকিউ, লিখিত) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
তিনটি ভবনে তথা পুরাতন একাডেমিক ভবন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম একাডেমিক ভবন এবং টেক্সটাইল ওয়ার্কশপ ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। সকাল সাড়ে ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত প্রথম শিফটে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আর্কিটেকচার বিভাগের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
একই ভবনে দুপুর ২টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
এএএইচ/এনএইচআর/জেআইএম