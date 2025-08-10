মাউশি কর্মচারীদের সভা
পিএসসির সুপারিশে পদায়ন ও আয়-ব্যয় নীতিমালা বাতিলের দাবি
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের পদোন্নতি জট ও আয়-ব্যয় নীতিমালায় বঞ্চনার অভিযোগ তুলেছে বাংলাদেশ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা সরকারি কর্মচারী কল্যাণ পরিষদ। সংগঠনের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সমাবেশে এসব দাবি ও অভিযোগ তুলে ধরা হয়।
সমাবেশ থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) সুপারিশ অনুযায়ী পদায়ন সম্পন্ন, আয়-ব্যয় নীতিমালা–২০২৫ বাতিল করে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন এবং বেসরকারি কর্মচারীদের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা করার জোর দাবি জানানো হয়।
শনিবার (৯ আগস্ট) সংগঠনের সাংগঠনিক সচিব মো. মামুনুর রশিদের সই করা সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এদিন রাজধানীর শিশু কল্যাণ পরিষদ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত সমাবেশে দেশের বিভিন্ন জেলা ও সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ৫ শতাধিক প্রতিনিধি সভায় অংশ নেন। সংগঠনের সভাপতি মো. জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে মহাসচিব মো. বেল্লাল হোসেনসহ নেতারা সেখানে বক্তব্য দেন।
সভায় বক্তারা বলেন, সম্প্রতি সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আয়-ব্যায় নীতিমালা-২০২৫ জারি করা হলেও এ নীতিমালায় কর্মচারীদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত কর্মচারীরা কোনো আনুপাতিক হারে প্রাপ্য হবেন এ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালায় নেই। শিক্ষক পরিষদের নামে ২ শতাংশ টাকা দেওয়া হলেও এক্ষেত্রে কর্মচারী পরিষদের জন্য কোনো বরাদ্দ রাখা হয়নি।
সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা মো. খুররম মোল্লা, কার্যকরী সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন, মো. জাহাঙ্গীর হোসেন, সহ-সভাপতি সাইদুল ইসলাম টিটু, শাহনেওয়াজ মামুন, শফিকুল ইসলাম প্রমুখ।
