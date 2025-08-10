প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে চালু হচ্ছে ‘চাকরিপূর্ব প্রশিক্ষণ’

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে চালু হচ্ছে ‘চাকরিপূর্ব প্রশিক্ষণ’
দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকদের জন্য চালু হচ্ছে ‘চাকরিপূর্ব প্রশিক্ষণ’। ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে পাইলটিং (পরীক্ষামূলক) আকারে এ প্রশিক্ষণ চালু করতে যাচ্ছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এটি বাস্তবায়ন করবে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)। নেপ মহাপরিচালক ফরিদ আহমদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
ফরিদ আহমদ বলেন, বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরিতে প্রবেশের পর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আমরা চাকরিপূর্ব প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছি। আগামী বছরের শুরুতে পাইলটিং আকারে এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
নেপ সূত্রে জানায়, ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসে দেশের ১০টি প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে (পিটিআই) শিক্ষকদের চাকরিপূর্ব প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ১০ মাসব্যাপী এ প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহীদের আবেদন করতে হবে। আবেদন যাচাই-বাছাই শেষে প্রশিক্ষণের জন্য প্রার্থী চূড়ান্ত করা হবে। আবেদনকৃত প্রার্থীর সংখ্যা অধিক হলে পরীক্ষাও নেওয়া হতে পারে।
নেপ মহাপরিচালক ফরিদ আহমদ বলেন, যারা প্রাথমিকে শিক্ষকতা পেশায় আসতে চান- এমন স্নাতক-স্নাতকোত্তরদের আমরা প্রশিক্ষণ দেবো। শ্রেণিকক্ষে পাঠদান পদ্ধতিসহ নানা বিষয়ে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ধাপে ধাপে দেশের ৬৭ পিটিআইয়ে এ ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।
তিনি আরও বলেন, যারা চাকরিপূর্ব প্রশিক্ষণ নেবেন, আমরা ধরে নেবো তারা প্রাথমিকের শিক্ষক হওয়ার জন্য এ প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। নিয়োগের ক্ষেত্রে তারা এগিয়ে থাকবেন। পাইলটিং সফল হলে পরবর্তীতে এ কার্যক্রম আরও এগিয়ে নেওয়া হবে।
