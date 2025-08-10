নভেম্বরে ৫০তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি, পিএসসির হ্যাট্রিক!
চলতি বছরের নভেম্বরে ৫০তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এটি হবে সাধারণ বিসিএস। এ বিসিএসের বিজ্ঞপ্তির মধ্যদিয়ে এক বছরে তিনটি বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে পিএসসি। এরমধ্যে দুটি বিশেষ বিসিএস (৪৮ ও ৪৯তম) এবং একটি সাধারণ বিসিএস (৫০তম)।
পিএসসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোবাশ্বের মোনেম বলেন, আমরা একটি রোডম্যাপ ঘোষণা করেছি। সেখানে নভেম্বরে ৪৯তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কথা ছিল। যেহেতু ৪৯তম বিসিএস বিশেষ বিসিএস হিসেবে ধরা হয়েছে, সেখানে শিক্ষা ক্যাডারে কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হবে। তাই নভেম্বরে যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে, সেটি হবে ৫০তম বিসিএস। যে বিসিএসের কার্যক্রম চলছে এবং যেটির বিজ্ঞপ্তি এ বছর প্রকাশ করা হবে, সবগুলো রোডম্যাপ অনুযায়ী দ্রুত শেষ করার চেষ্টা করবো আমরা।
পিএসসি সূত্র জানিয়েছে, বিসিএসের জন্য রোডম্যাপ তৈরি করেছে সংস্থাটি। রোডম্যাপ অনুযায়ী-১ নভেম্বর ৫০তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে। এজন্য জোরেশোরে প্রস্তুতিও নেওয়া হচ্ছে। ৫০তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তিটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে। এজন্য বিশেষভাবে প্রস্তুতিও নেওয়া হচ্ছে চলতি বছরের ২৯ মে ৪৮তম বিশেষ বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। বিশেষ এ বিসিএসের মাধ্যমে তিন হাজার স্বাস্থ্য ক্যাডার নিয়োগ দেবে সরকার। এরমধ্যে দুই হাজার ৭০০ জন সহকারী সার্জন এবং ৩০০ জন সহকারী ডেন্টাল সার্জন নিয়োগ দেওয়া হবে।
এছাড়া ২১ জুলাই ৪৯তম বিশেষ বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে সাংবিধানিক সংস্থাটি। শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তা নিয়োগে প্রকাশিত এ বিশেষ বিসিএসে পদসংখ্যা ৬৮৩টি।
এএএইচ/এমআইএইচএস