এসএসসিতে ঢাকা বোর্ডে ফেল থেকে জিপিএ-৫ পেলেন তিনজন
এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণ বা খাতা চ্যালেঞ্জের ফল প্রকাশ করা হয়েছে। রোববার (১০ আগস্ট) সকাল ১০টায় এ ফল প্রকাশ করা হয়। এতে প্রথম প্রকাশিত ফলাফলে ফেল করা তিনজন শিক্ষার্থী সরাসরি জিপিএ-৫ পেয়েছেন।
বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি এবং ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. খন্দোকার এহসানুল কবির এ তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি জানান, ঢাকা বোর্ডের প্রথম প্রকাশিত ফলাফলে ফেল করেছিল, এমন তিনজন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। তারা তিনজনসহ নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৮৬ জন। এছাড়া গত ১০ জুলাই প্রকাশিত ফলাফলে অকৃতকার্য হওয়ায় ২৯৩ জন পাস করেছেন।
চেয়ারম্যান অধ্যাপক খন্দোকার এহসানুল কবির বলেন, অনেক সময় একজন পরীক্ষার্থী ভালো নম্বর পেলেও তা বসাতে ভুল হতে পারে। খাতা যারা দেখেন তারাও মানুষ। তবে আমরা কেউই এ ধরনের ভুল ও ত্রুটিপূর্ণ ফলাফল প্রত্যাশা করি না। এজন্য যেসব শিক্ষক খাতা দেখায় ভুল বা অবহেলা করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ঢাকা বোর্ড সূত্র জানায়, এবার ঢাকা বোর্ডে ৯২ হাজার ৮৬৩ জন শিক্ষার্থী মোট দুই লাখ ২৩ হাজার ৬৬৪টি খাতা পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করেন, যা গত বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। গত বছরের চেয়ে এবার আবেদনকারীর সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ২১ হাজার। আর চ্যালেঞ্জ হওয়া খাতার সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৪০ হাজার।
সবচেয়ে বেশি আবেদন পড়ে গণিত বিষয়ে। গণিতের ৪২ হাজার ৯৩৬টি খাতা চ্যালেঞ্জ করেছে শিক্ষার্থীরা। এরপর ইংরেজি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রে যথাক্রমে ১৯ হাজার ৬৮৮টি করে, পদার্থবিজ্ঞানে ১৬ হাজার ২৩৩টি এবং বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয়পত্রে ১৩ হাজার ৫৫৮টি খাতা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। সবচেয়ে কম আবেদন এসেছে চারু ও কারুকলা বিষয়ে; মাত্র ৬টি।
এদিকে, পুনর্নিরীক্ষণ প্রক্রিয়ায় খাতা নতুন করে মূল্যায়ন করা হয় না। বরং নম্বর সঠিকভাবে যোগ হয়েছে কি না, কোনো প্রশ্নের নম্বর বাদ পড়েছে কি না এবং ওএমআর শিটে নম্বর সঠিকভাবে উঠেছে কি না- এসব যাচাই করে প্রয়োজনে সংশোধিত ফল প্রকাশ করা হয়।
এসএসসির খাতা চ্যালেঞ্জের ফল দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
