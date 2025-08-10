ঢাকা বোর্ড
খাতা চ্যালেঞ্জ করে এসএসসিতে ফেল থেকে পাস ২৯৩ জন
চলতি বছরের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণ বা খাতা চ্যালেঞ্জের ফল প্রকাশ করা হয়েছে। রোববার (১০ আগস্ট) সকাল ১০টায় এ ফল প্রকাশ করা হয়। এতে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে প্রথম প্রকাশিত ফলাফলে ফেল করা ২৯৩ জন পরীক্ষার্থী পাস করেছেন।
বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি এবং ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. খন্দোকার এহসানুল কবির এ তথ্য জানিয়েছেন।
চেয়ারম্যান জানান, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের প্রথম প্রকাশিত ফলাফলে ফেল করেছিল, এমন ২৯৩ জন পরীক্ষার্থী পাস করেছে। ফেল থেকে সরাসরি জিপিএ-৫ পেয়েছে তিনজন। তারা তিনজনসহ নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৮৬ জন।
অধ্যাপক খন্দোকার এহসানুল কবির বলেন, অনেক সময় একজন পরীক্ষার্থী ভালো নম্বর পেলেও তা হিসাব কষতে বা নির্ধারিত জায়গায় বসাতে ভুল হতে পারে। খাতা যারা দেখেন, তারাও তো মানুষ। তবে আমরা কেউই এ ধরনের ভুল ও ত্রুটিপূর্ণ ফলাফল প্রত্যাশা করি না। এজন্য যেসব শিক্ষক খাতা দেখায় ভুল বা অবহেলা করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ঢাকা বোর্ড সূত্র জানায়, পুনর্নিরীক্ষণ প্রক্রিয়ায় খাতা নতুন করে মূল্যায়ন করা হয় না। বরং নম্বর সঠিকভাবে যোগ হয়েছে কি না, কোনো প্রশ্নের নম্বর বাদ পড়েছে কি না এবং ওএমআর শিটে নম্বর সঠিকভাবে উঠেছে কি না- এসব যাচাই করে প্রয়োজনে সংশোধিত ফল প্রকাশ করা হয়।
এএএইচ/এসএনআর/জেআইএম