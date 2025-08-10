  2. শিক্ষা

খাতা চ্যালেঞ্জ করে ঢাকা বোর্ডে জিপিএ-৫ পেলো ২৮৬ জন

প্রকাশিত: ১১:১৩ এএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
ফাইল ছবি

চলতি বছরের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার খাতা চ্যালেঞ্জ বা উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণের ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডে নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ২৮৬ জন। তার মধ্যে ফেল থেকে সরাসরি জিপিএ-৫ পেয়েছেন তিনজন। এছাড়া ফেল থেকে পাস করেছেন ২৯৩ জন।

রোববার (১০ আগস্ট) সকাল ১০টার দিকে এ ফল প্রকাশ করা হয়। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক এস এম কামাল উদ্দিন হায়দার এ তথ্য জানান।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জানান, এবার ঢাকা বোর্ডে ৯২ হাজার ৮৬৩ জন শিক্ষার্থী মোট দুই লাখ ২৩ হাজার ৬৬৪টি খাতা পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করেন, যা গত বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। গত বছরের চেয়ে এবার আবেদনকারীর সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ২১ হাজার। আর চ্যালেঞ্জ হওয়া খাতার সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৪০ হাজার।

তিনি আরও জানান, সবচেয়ে বেশি আবেদন পড়ে গণিত বিষয়ে। গণিতের ৪২ হাজার ৯৩৬টি খাতা চ্যালেঞ্জ করেছে শিক্ষার্থীরা। এরপর ইংরেজি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রে যথাক্রমে ১৯ হাজার ৬৮৮টি করে, পদার্থবিজ্ঞানে ১৬ হাজার ২৩৩টি এবং বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয়পত্রে ১৩ হাজার ৫৫৮টি খাতা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। সবচেয়ে কম আবেদন এসেছে চারু ও কারুকলা বিষয়ে; মাত্র ৬টি।

এদিকে, পুনর্নিরীক্ষণ প্রক্রিয়ায় খাতা নতুন করে মূল্যায়ন করা হয় না। বরং নম্বর সঠিকভাবে যোগ হয়েছে কি না, কোনো প্রশ্নের নম্বর বাদ পড়েছে কি না এবং ওএমআর শিটে নম্বর সঠিকভাবে উঠেছে কি না- এসব যাচাই করে প্রয়োজনে সংশোধিত ফল প্রকাশ করা হয়।

