খাতা চ্যালেঞ্জে দাখিলে ফেল থেকে পাস ৯৯১, জিপিএ-৫ পেল ১৩৯ জন
চলতি বছরের দাখিল পরীক্ষার উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণ বা খাতা চ্যালেঞ্জের ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে প্রায় দুই হাজার শিক্ষার্থীর ফলাফলে পরিবর্তন এসেছে। রোববার (১০ আগস্ট) সকাল ১০টায় পুনঃনিরীক্ষণের ফল প্রকাশ করা হয়।
প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যায়, খাতা চ্যালেঞ্জ করা ১ হাজার ৯১২ জন পরীক্ষার্থীর ফলাফলে পরিবর্তন এসেছে। তাদের মধ্যে নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ১৩৯ জন। এছাড়া প্রথম প্রকাশিত ফলাফলে ফেল করা পরীক্ষার্থীদের মধ্যে খাতা চ্যালেঞ্জ করে পাস করেছেন ৯৯১ জন শিক্ষার্থী।
মাদরাসা বোর্ড সূত্র জানায়, গত ১১ জুলাই থেকে দাখিলের পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন নেওয়া শুরু হয়, যা চলে ১৭ জুলাই পর্যন্ত। এবার মাদরাসা বোর্ডে ফল পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন করেন প্রায় ৬০ হাজার শিক্ষার্থী।
এএএইচ/এমআরএম/জেআইএম