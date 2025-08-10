গণঅভ্যুত্থানে শহীদ-আহতদের নিয়ে প্রবন্ধ পাঠানোর নির্দেশ মাউশির

গণঅভ্যুত্থানে শহীদ-আহতদের নিয়ে প্রবন্ধ পাঠানোর নির্দেশ মাউশির
জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শহীদ ও আহত জুলাইযোদ্ধা সম্পর্কিত প্রবন্ধসহ অন্যান্য তথ্য পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। আগামী ২০ আগস্টের মধ্যে নির্ধারিত ই-মেইলে এ প্রবন্ধ পাঠাতে হবে।
রোববার (১০ আগস্ট) অধিদপ্তর থেকে এ সংক্রান্ত চিঠি দেওয়া হয়েছে। চিঠিটি সব আঞ্চলিক পরিচালক ও বিদ্যালয় পরিদর্শন শাখার আঞ্চলিক উপ-পরিচালককে পাঠানো হয়েছে।
চিঠিতে বলা হয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের ৭ আগস্টের চিঠির নির্দেশনা অনুসরণ করে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ‘জুলাই বিপ্লব ২০২৪’-এ শহীদ ও আহত জুলাই যোদ্ধা সম্পর্কিত প্রবন্ধসহ অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করে হার্ডকপি আগামী ২০ আগস্টের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের পারফরমেন্স, উদ্ভাবন ও সেবা উন্নয়ন অধিশাখার যুগ্ম-সচিব বদরুল হাসান লিটনের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।
সফটকপি নিকস বাংলা ১৪ ফন্টে ই-মেইলে ([email protected])-এ পাঠানোর পাশাপাশি [email protected] ই-মেইলে সিসি করে পাঠানোর জন্য সব আঞ্চলিক পরিচালক ও বিদ্যালয় পরিদর্শন শাখার আঞ্চলিক উপ-পরিচালককে নির্দেশ করা হয়েছে।
চিঠিতে বলা হয়েছে, লেখার সঙ্গে প্রমাণ হিসেবে এ পর্যন্ত পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ, ছবি, সরকারি গেজেট ও অন্যান্য প্রমাণক সংযুক্ত করতে হবে। ই-মেইলের ক্ষেত্রে স্ক্যান কপি সংযুক্ত করতে হবে। প্রতিষ্ঠান প্রধান, প্রতিষ্ঠানের সবোর্চ্চ সিনিয়র শিক্ষক এবং প্রবন্ধ লেখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি এই তিনজনের যৌথ স্বাক্ষরসহ প্রত্যায়নপত্র পাঠাতে হবে।
