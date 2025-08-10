  2. শিক্ষা

নটর ডেম কলেজে একাদশে ভর্তি পরীক্ষার ফল সোমবার

প্রকাশিত: ০৬:৫৫ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী নটর ডেম কলেজের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষার ফল আগামীকাল সোমবার (১১ আগস্ট) প্রকাশ করা হবে। এদিন রাতে শিক্ষার্থীরা ফল দেখতে পারবেন।

রোববার (১০ আগস্ট) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কলেজের কর্মকর্তা কুপার লাং সেল্ল্যা।

তিনি বলেন, সোমবার রাত ১১টার মধ্যে ফলাফল প্রকাশিত হবে। শিক্ষার্থীরা নটর ডেম কলেজের ওয়েবসাইট (ndc.edu.bd), ফেসবুক পেজ এনডিসি লার্নিংয়ের মাধ্যমে ফলাফল জানতে পারবেন।

গত ৮ ও ৯ আগস্ট নটর ডেম কলেজের একাদশ শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। কয়েকটি শিফটে ভাগ করে এ পরীক্ষা নেওয়া হয়। তবে মোট কত শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় আবেদন করেছেন এবং পরীক্ষা দিয়েছেন, সে তথ্য জানায়নি কলেজ কর্তৃপক্ষ।

কলেজের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বিজ্ঞান বিভাগের বাংলা মাধ্যম ও ইংরেজি মাধ্যমে (উচ্চতর গণিতসহ) এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫, মানবিক বিভাগ জিপিএ-৩ ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ জিপিএ-৪ পাওয়া শিক্ষার্থীরাই কেবল ভর্তির আবেদন করতে পেরেছেন। গত ৩০ জুলাই থেকে ৭ আগস্ট পর্যন্ত ভর্তির আবেদন নেওয়া হয়।

এদিকে, নটর ডেম কলেজে এ বছর বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে মোট ৩ হাজার ২৯০ জন শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পাবেন। এসএসসিতে প্রাপ্ত জিপিএ, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মেধাক্রম তৈরি করা হবে।

লিখিত পরীক্ষা ও এসএসসির জিপিএর ওপর নির্ধারিত নম্বর যোগ করে মোট ৩ হাজার ৭৫০ জন শিক্ষার্থীকে মৌখিক পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। এর মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগের বাংলা মাধ্যম শাখায় এক হাজার ৯০০ জন, বিজ্ঞান বিভাগের ইংরেজি মাধ্যমে ৪০০ জন, মানবিক বিভাগে ৬০০ ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে ৮৫০ জন শিক্ষার্থী মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হবেন।

