ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি আবেদনের সময় বাড়লো

ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি আবেদনের সময় বাড়লো
সরকারি সাত কলেজ নিয়ে প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিতে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তি আবেদনের সময় দুই দিন বাড়ানো হয়েছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী- ভর্তিুচ্ছু শিক্ষার্থীরা আগামী ১২ আগস্ট রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
রোববার (১০ আগস্ট) প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অর্ন্তবর্তী প্রশাসকের কার্যালয় থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচি আগের মতোই বহাল থাকবে বলে জানানো হয়। এছাড়াও ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যাবে।
এর আগে গত ২৯ জুলাই প্রকাশিত ভর্তি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী- ৩ আগস্ট দুপুর ১২টা অনলাইনে ভর্তি আবেদন শুরু হয়, এ প্রক্রিয়া ১০ আগস্ট রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত চলার কথা ছিল। তবে নতুন করে দুইদিন সময় বাড়ানোয় মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা ভর্তির জন্য নির্ধারিত ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ৮০০ টাকা।
চারটি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের (সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালী) যেকোনো শাখায় অথবা অনলাইনে ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সেবা ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা আবেদন ফি জমা দিতে পারবেন।
ভর্তি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী- ২০১৯ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত সময়ে এসএসসি বা সমমান এবং ২০২৩ অথবা ২০২৪ সালে এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যারা ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি (প্রস্তাবিত) বিভিন্ন ইউনিটে বিদ্যমান একাডেমিক কাঠামোতে (সনাতন) ভর্তির জন্য নির্ধারিত শর্ত পূরণ করে কেবল তারাই ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।
যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভুক্ত সাত কলেজে ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য ইতোমধ্যে আবেদন করেছেন, তাদের নতুন করে আবেদন করার প্রযোজন নেই। তাদের পূর্বের আবেদনই এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে যারা আবেদন প্রত্যাহার করবেন, তাদের জমাকৃত টাকা ফেরত দেওয়া হবে।
শিক্ষার্থীরা কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞান এবং ব্যবসায় শিক্ষা- এ তিনটি ইউনিটে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের যোগ্যতাসহ ভর্তি সংক্রান্ত সব বিস্তারিত তথ্য ওয়েবসাইটে সংশ্লিষ্ট ইউনিটের ভর্তি নির্দেশিকায় পাওয়া যাবে।
আবেদন প্রক্রিয়া শেষে আগামী ২২ আগস্ট শুক্রবার বিকেল ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরদিন ২৩ আগস্ট শনিবার বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত বিজ্ঞান ইউনিট এবং বিকেল ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত ব্যবসায়ী শিক্ষা ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
এএএইচ/জেএইচ/জিকেএস