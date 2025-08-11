  2. শিক্ষা

৪৮তম বিসিএসের ২৭৯২ জনের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:০১ পিএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
৪৮তম বিসিএসের ২৭৯২ জনের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ

৪৮তম বিশেষ বিসিএসে লিখিত পরীক্ষায় (এমসিকিউ) সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ দুই হাজার ৭৯২ প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রক্বশ করা হয়েছে। তারা সবাই স্বাস্থ্য ক্যাডারের সহকারী সার্জন পদের প্রার্থী।

সোমবার (১১ আগস্ট) রাত ৮টার দিকে সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) জনসংযোগ কর্মকর্তা এস এম মতিউর রহমানের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়েছে, ৪৮তম বিসিএসের (বিশেষ) লিখিত পরীক্ষায় (এমসিকিউ) সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে স্বাস্থ্য ক্যাডারের সহকারী সার্জন পদের ২ হাজার ৭৯২ প্রার্থীর ১৪ দিনের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিটি কমিশনের ওয়েবসাইটে অথবা টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। বিজ্ঞপ্তিতে যুক্তিসঙ্গতে কারণে কোনো সংশোধনের প্রয়োজন হলে কমিশন তা সংশোধনের অধিকার সংরক্ষণ করে।

