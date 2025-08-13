  2. শিক্ষা

নটর ডেমে ভর্তির ভাইবা আজ, ৩০ মিনিট আগে গেটে থাকার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:০৮ এএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
ফাইল ছবি

নটর ডেম কলেজে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তিতে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মৌখিক পরীক্ষা (ভাইবা) আজ বুধবার (১৩ আগস্ট) অনুষ্ঠিত হবে।

এ পরীক্ষায় অংশ নিতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের কার কোথায় ভাইবা হবে, তা প্রকাশ করা হয়েছে। মৌখিক পরীক্ষার সময় শিক্ষার্থীদের কোন কোন কাগজপত্র সঙ্গে আনতে হবে, সেসব বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

নটর ডেম কলেজের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এসএসসির জিপিএ ও লিখিত পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রার্থীকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে।

নির্বাচিত প্রার্থীদের বুধবার ভর্তি আবেদনের আইডি নম্বর অনুযায়ী প্রকাশিত সময়সূচি অনুসারে নির্দিষ্ট কক্ষে উপস্থিত থাকতে বলা হচ্ছে। পরীক্ষার শুরু হওয়ার ৩০ মিনিট আগে শিক্ষার্থীদের কলেজ গেটে উপস্থিত থাকতে হবে।

এসএসসির জিপিএ, ভর্তির লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মেধাক্রম অনুসারে চূড়ান্তভাবে ভর্তির জন্য মনোনীত করা হবে।

আগামী ১৪ আগস্ট বিকেল ৫টার মধ্যে কলেজের ওয়েবসাইটে (ndc.edu.bd) চূড়ান্তভাবে নির্বাচিতদের তালিকা মেধাক্রম অনুসারে প্রকাশ করা হবে।

মৌখিক পরীক্ষার দিতে সঙ্গে যা আনতে হবে

মৌখিক পরীক্ষার দিনে ভর্তির আবেদনের প্রবেশপত্র, এসএসসি পরীক্ষার মূল রেজিস্ট্রেশন কার্ড, এসএসসি পরীক্ষার মার্কসিট ও সহশিক্ষা কার্যক্রমের সনদ (যদি থাকে)।

