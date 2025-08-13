  2. শিক্ষা

জাতীয়করণের দাবিতে প্রেস ক্লাবের সামনে জড়ো হচ্ছেন এমপিও শিক্ষকরা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫৫ এএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এমপিও শিক্ষকদের মহাসমাবেশ আজ। বুধবার (১৩ আগস্ট) সকাল ১০টায় এ সমাবেশ শুরু হবে।

সমাবেশে যোগ দিতে এরই মধ্যে প্রেস ক্লাবের সামনে জড়ো হয়েছেন দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা শিক্ষকরা। এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোটের ব্যানারে তারা এ সমাবেশে যোগ দিয়েছেন।

ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী- সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মহাসমাবেশ করবেন এমপিও শিক্ষকরা। এরপর তারা সচিবালয় অভিমুখে পদযাত্রা করবেন।

জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোটের সদস্যসচিব অধ্যক্ষ দেলাওয়ার হোসেন আজিজী বলেন, বেলা বাড়লে শিক্ষকদের উপস্থিতি আরও বাড়বে। দাবি আদায়ে বেসরকারি শিক্ষকরা আজকে নতুন ইতিহাস তৈরি করবেন।

জোটের নেতারা জানান, মহাসমাবেশ সফল করতে প্রতিটি বিভাগে ৮ জন করে শিক্ষককে সমন্বয়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিভাগীয় সমন্বয়করা জেলা ও জেলার সমন্বয়করা উপজেলাপর্যায়ে সমন্বয়ক মনোনীত করে দিয়েছেন। সমাবেশে শিক্ষকদের নির্বিঘ্নে আসা এবং বাড়ি ফেরা নিশ্চিত করতে আগেভাগেই বাস রিজার্ভ করে রাখা হচ্ছে।

কোনো কোনো উপজেলা থেকে একাধিক বাস রিজার্ভ করে রাখা হচ্ছে। সমাবেশে আসা শিক্ষকদের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ৩০০ স্বেচ্ছাসেবী দায়িত্ব পালন করছেন বলেও জানান তারা।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, জাতীয়করণসহ বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায়ে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছেন এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা। তাদের অভিযোগ- বারবার আলোচনা, টেবিল কনফারেন্স, সংবাদ সম্মেলন ও মানববন্ধন করেও পূর্ববর্তী সরকার কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। এমনকি জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ৪৪ দিনব্যাপী অবস্থান কর্মসূচি করার পরও দাবি উপেক্ষিত থাকে।

জাতীয়করণ, বিভিন্ন ভাতা বৃদ্ধিসহ সব দাবি-দাওয়া আদায়ে এবার তারা ঢাকায় মহাসমাবেশ করার ঘোষণা দিয়েছেন। এতে অংশ নিতে দেশের ৬৪ জেলার এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা ঢাকায় এসেছেন।

