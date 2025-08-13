জাতীয়করণ দাবি
শিক্ষা উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করতে সচিবালয়ে ১০ শিক্ষক নেতা
বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের সমাবেশ চলছে। এরমধ্যেই শিক্ষক প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন শিক্ষা উপদেষ্টা ড. সি আর আবরার।
উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করতে সচিবালয়ে গেছেন ১০ শিক্ষক নেতা। বুধবার (১৩ আগস্ট) দুপুর দেড়টার দিকে তারা সচিবালয়ে যান।
শিক্ষকদের প্রতিনিধিদলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ‘এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোট’র আহ্বায়ক অধ্যক্ষ মঈন উদ্দীন ও সদস্যসচিব অধ্যক্ষ দেলাওয়ার হোসেন আজিজী।
