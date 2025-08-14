নটর ডেম কলেজে একাদশে ভর্তির চূড়ান্ত ফল আজ

নটর ডেম কলেজে একাদশে ভর্তির চূড়ান্ত ফল আজ
রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী নটর ডেম কলেজে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হবে আজ। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকেল ৫টার মধ্যে এ ফল প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা এবং এসএসসিতে একজন শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত জিপিএ’র ওপর প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে মেধাক্রম প্রকাশ করা হবে। কলেজের নিজস্ব ওয়েবসাইটে (ndc.edu.bd) এবং অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ (NDC Learning) থেকে শিক্ষার্থীরা ফলাফল জানতে পারবেন।
নটর ডেম কলেজ সূত্র জানায়, গত ২৯ জুলাই থেকে ৭ আগস্ট পর্যন্ত ভর্তির আবেদন জমা নেওয়া হয়। এতে কয়েক লাখ শিক্ষার্থী আবেদন করেন। গত ৮ ও ৯ আগস্ট কয়েকটি শিফটে ভর্তির লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ১১ আগস্ট লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়।
লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তিন হাজার ৭৫০ জনের মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয় ১৩ আগস্ট। সেই হিসাবে মৌখিক পরীক্ষা নেওয়ার পরদিনই চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করছে কলেজটি।
ভর্তি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী- ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে নটর ডেম কলেজের একাদশ শ্রেণিতে মোট তিন হাজার ২৯০ জন শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পাবেন। এর মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে বাংলা মাধ্যমে এক হাজার ৮১০টি এবং ইংরেজি মাধ্যমে ৩১০টি আসন রয়েছে। এছাড়া মানবিক বিভাগে ৪১০টি এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে ৭৬০ জন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হবে।
জানতে চাইলে নটর ডেম কলেজের অধ্যক্ষ ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও জাগো নিউজকে বলেন, ‘আজ বিকেল ৫টার মধ্যেই ফল প্রকাশের সিদ্ধান্ত রয়েছে আমাদের। তবে ফল তৈরির কাজ আগেই হয়ে গেলে কিছুটা আগেও প্রকাশ করা হতে পারে। এতে নির্বাচিতরাই শুধু ভর্তির সুযোগ পাবে। ফলাফলের প্রকাশের পর ভর্তির দিনক্ষণ ও ফি জানিয়ে দেওয়া হবে।’
মানতে হবে আরও যেসব নির্দেশনা
ভর্তির বিজ্ঞপ্তির নির্দেশনা অনুযায়ী, নটর ডেম কলেজ একটি রাজনীতিমুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। কলেজ ক্যাম্পাসে ও ক্যাম্পাসের বাইরে (কলেজের ইউনিফরম পরিধান করে) কোনো মিটিং, মিছিল ও সমাবেশ করা যায় না। কলেজ ক্যাম্পাসে মাল্টিমিডিয়াযুক্ত মোবাইল ফোন ব্যবহারও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
এছাড়া যেসব ছাত্র কলেজের নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরিধান, কলেজ আইডি কার্ড ব্যবহার ও নিয়মিত ক্লাস করতে চায় না এবং যারা ধূমপান করে তাদের ভর্তি নেওয়া হবে না।
