নটর ডেম কলেজে একাদশে ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ
রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী নটর ডেম কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। সোমবার (১১ আগস্ট) বিকেল সোয়া ৬টার দিকে এ ফল প্রকাশ করা হয়।
শিক্ষার্থীরা নটর ডেম কলেজের নিজস্ব ওয়েবসাইট ndc.edu.bd এবং ফেসবুক পেজ NDC learning এর মাধ্যমে ফলাফল জানতে পারবেন।
প্রকাশিত ফলাফলে উত্তীর্ণ হয়েছেন মোট তিন হাজার ৭৫০ জন। তারা বুধবার (১৩ আগস্ট) মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর এবং এসএসসির জিপিএ ওপর নির্ধারিত নম্বর যোগ করে চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হবে। তাতে উত্তীর্ণরা নটর ডেম কলেজে ভর্তির সুযোগ পাবেন।
গত ৮ ও ৯ আগস্ট নটর ডেম কলেজের একাদশ শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। কয়েকটি শিফটে ভাগ করে এ পরীক্ষা নেওয়া হয়। তবে মোট কত শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় আবেদন করেছেন এবং পরীক্ষা দিয়েছেন, সে তথ্য জানায়নি কলেজ কর্তৃপক্ষ।
কলেজের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বিজ্ঞান বিভাগের বাংলা মাধ্যম ও ইংরেজি মাধ্যমে (উচ্চতর গণিতসহ) এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫, মানবিক বিভাগ জিপিএ-৩ ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ জিপিএ-৪ পাওয়া শিক্ষার্থীরাই কেবল ভর্তির আবেদন করতে পেরেছেন। গত ৩০ জুলাই থেকে ৭ আগস্ট পর্যন্ত ভর্তির আবেদন নেওয়া হয়।
এদিকে নটর ডেম কলেজে এ বছর বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে মোট ৩ হাজার ২৯০ জন শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পাবেন। এসএসসিতে প্রাপ্ত জিপিএ, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মেধাক্রম তৈরি করা হবে।
এএএইচ/বিএ/এএসএম