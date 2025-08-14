  2. শিক্ষা

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে নতুন বিধি আগামী সপ্তাহে

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৪২ এএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে নতুন বিধি আগামী সপ্তাহে
ফাইল ছবি

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের নতুন বিধি তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। এজন্য একটি খসড়া তৈরি করে তা অনুমোদনের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। বিধি অনুমোদনের কার্যক্রম একেবারে শেষপর্যায়ে। আগামী সপ্তাহে এ সংক্রান্ত পরিপত্র জারি করা হতে পারে।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, বেসরকারি স্কুল-কলেজ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ হয় এনটিআরসিএর মাধ্যমে। প্রতিষ্ঠানটি প্রথমে নিবন্ধন পরীক্ষা নেয়। এরপর গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশ করে থাকে।

ফলে প্রার্থীদের দুইবার আবেদন করতে হয়। এছাড়া নিবন্ধন সনদ অর্জন করতে গিয়ে অনেকের বয়স শেষ হয়ে যায়। পরে তারা আর গণবিজ্ঞপ্তিতে আবেদন করতে পারেন না। এসব অসামঞ্জস্য দূর করতে এনটিআরসিএর নিয়োগ বিধি বা বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের বিধি সংশোধন করা হচ্ছে।

তারা জানান, সংশোধিত খসড়ায় শিক্ষক নিবন্ধনের বিজ্ঞপ্তির পরিবর্তে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি উল্লেখ করা হবে। এছাড়া বিজ্ঞপ্তিতে আবেদনের দিন থেকে প্রার্থীর বয়স হিসাব করা হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের যুগ্মসচিব (মাধ্যমিক-২) মো. হেলালুজ্জামান সরকার বলেন, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের বিধিতে কিছু পরিবর্তন করা হবে। আগামী সপ্তাহে সংশোধিত বিধির পরিপত্র জারি হতে পারে। তবে বিষয়টি এখনো চূড়ান্ত নয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, নতুন বিধিতে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শূন্যপদের সংখ্যার দ্বিগুণ প্রার্থীকে ভাইভার জন্য ডাকা হবে। অর্থাৎ শূন্যপদের সংখ্যা ৫০ হাজার হলে, ভাইভা এক লাখ প্রার্থী অংশগ্রহণ করবেন।

শুধু ভাইভা নয়, চূড়ান্ত ফলাফলও শূন্যপদের সংখ্যা অনুযায়ী দেওয়া হবে। যতগুলো পদ শূন্য থাকবে, তার চেয়ে ২০ শতাংশ বেশি প্রার্থীকে চূড়ান্তভাবে পাস করানো হবে বলে জানিয়েছে মন্ত্রণালয়।

এএএইচ/ইএ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।