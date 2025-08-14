নটর ডেমে ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, আজ থেকেই ভর্তি শুরু
রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী নটর ডেম কলেজের ভর্তি পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে ভর্তির জন্য নির্বাচিত হয়েছেন তিন হাজার ২৯০ জন। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এ ফল প্রকাশ করা হয়।
এদিকে, চূড়ান্ত ফলাফলে মেধাতালিকায় স্থান পাওয়াদের ভর্তি ফরম পূরণ শুরু হচ্ছে আজ থেকেই। বিকেল ৪টা থেকে নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা কলেজের ওয়েবসাইটে (ndc.edu.bd) প্রবেশ করে ভর্তি ফরম পূরণ করতে পারবেন। ফরম পূরণের পর বিকাশের মাধ্যমে ফি পরিশোধ করলেই ভর্তি সম্পন্ন হবে।
ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা ১৪ আগস্ট বিকেল ৪টা থেকে ১৭ আগস্ট দুপুর ১২টার মধ্যে অনলাইন ফরম পূরণ করে বিকাশে ফি পরিশোধ করতে পারবেন। পূরণকৃত ভর্তি ফরমটি এ-৪ সাইজের সাদা কাগজে উভয় পৃষ্ঠা প্রিন্ট করে নিজের কাছে রাখতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভর্তি না হলে ভর্তির আর কোনো সুযোগ থাকবে না।
কোন বিভাগে ভর্তি ফি কত
চলতি শিক্ষাবর্ষে নটর ডেম কলেজে বিজ্ঞান বিভাগের বাংলা মাধ্যমে ভর্তি ফি ২০ হাজার ৬৩৯ টাকা, বিজ্ঞান বিভাগের ইংরেজি ভার্সনের ফি ৩১ হাজার ৩৪৫ টাকা, ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক বিভাগে ১৭ হাজার ৭১০ টাকা ফি নির্ধারণ করা হয়েছে।
নটর ডেম সূত্র জানায়, ২৯ জুলাই থেকে ৭ আগস্ট পর্যন্ত ভর্তির আবেদন জমা নেওয়া হয়। এতে কয়েক লাখ শিক্ষার্থী আবেদন করেন। গত ৮ ও ৯ আগস্ট কয়েকটি শিফটে ভর্তির লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ১১ আগস্ট লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়।
লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তিন হাজার ৭৫০ জনের মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয় ১৩ আগস্ট। সেই হিসাবে মৌখিক পরীক্ষা নেওয়ার পরদিনই চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করছে কলেজটি।
ভর্তি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী- ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে নটর ডেম কলেজের একাদশ শ্রেণিতে মোট তিন হাজার ২৯০ জন শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পাবেন। এর মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে বাংলা মাধ্যমে এক হাজার ৮১০টি এবং ইংরেজি মাধ্যমে ৩১০টি আসন রয়েছে। এছাড়া মানবিক বিভাগে ৪১০টি এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে ৭৬০ জন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হবে।
নটর ডেমে ভর্তি পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
এএএইচ/এমআরএম/এএসএম