  2. শিক্ষা

শিক্ষা উপদেষ্টা

বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিরতায় ‘উদ্বিগ্ন’, শিগগির সমাধানের আশা

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:১৯ পিএম, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিরতায় ‘উদ্বিগ্ন’, শিগগির সমাধানের আশা
সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন শিক্ষা উপদেষ্টা

দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিরতা নিয়ে ‘উদ্বিগ্ন’ বলে জানিয়েছেন শিক্ষা উপদেষ্টা চৌধুরী রফিকুল (সি আর) আবরার। তবে শিগগির এর সমাধান হবে বলে আশা প্রকাশ করছেন তিনি।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে গত কয়েক দিনে সংঘাত-সংঘর্ষসহ বিভিন্ন রকমের অস্থিরতা চলছে। এ পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে শিক্ষা উপদেষ্টা সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ কথা জানান।

সি আর আবরার বলেন, গত কয়েক দিন দেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কতগুলো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে, সে বিষয়ে আমরা অবহিত। এতে অবশ্যই শিক্ষা কার্যক্রম কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আমরা যথেষ্ট উদ্বিগ্ন।

আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংকট নিরসন সম্ভব উল্লেখ করে উপদেষ্টা বলেন, সমাধানের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সমাধানের দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি; শিগগির এর সমাধান হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও যোগাযোগ রেখেছে জানিয়ে সি আর আবরার বলেন, ধৈর্যের সঙ্গে, সহিষ্ণুতার সঙ্গে যেন সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় তার দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে। এ ধরনের পরিস্থিতি কারও জন্য কাম্য নয়।

এএএইচ/এমআইএইচএস/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।