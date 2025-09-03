ডিজিটাল স্কিলস প্রশিক্ষণ পাবে ১ লাখ শিক্ষার্থী, রংপুর থেকে শুরু
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং জেনারেটেড এআই সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে না পারলে আমরা দেশে এবং আন্তর্জাতিকভাবে পিছিয়ে যাবো। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে আইসিটি বিভাগ থেকে এক লাখ শিক্ষার্থীকে ডিজিটাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রংপুরে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের আঞ্চলিক কার্যালয়ে জুলাইযোদ্ধাদের কম্পিউটার ফান্ডামেন্টাল এবং ডিজিটাল মার্কেটিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনকালে তিনি এসব কথা বলেন। বিশেষ সহকারী ভার্চুয়ালি ঢাকা থেকে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।
ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেন, প্রশিক্ষণার্থীদের পরামর্শ নিয়ে আমরা এ প্রশিক্ষণকে সময়োপযোগী করতে চাই। রংপুরের মানুষের আত্মত্যাগের কথা আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। তাই আমরা রংপুর থেকে এ প্রশিক্ষণ শুরু করেছি।
তিনি বলেন, আমরা মোবাইল আইসিটি (ভ্রাম্যমাণ) ল্যাবের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এ গাড়িতে প্রশিক্ষণের সুবিধা থাকবে। মানুষ যেখানে অবস্থান করবে, সেখানে গিয়ে ট্রেনিং দেওয়া হবে।
প্রশিক্ষণ আয়োজন বিষয়ে বিশেষ সহকারী আরও বলেন, জুলাইযোদ্ধাদের নিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে, পাশাপাশি পাইলট প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। স্কুল-কলেজে প্রথম ধাপে ৪২ ঘণ্টার আইসিটিবিষয়ক প্রশিক্ষণ হবে। এ প্রশিক্ষণের লার্নিং নিয়ে দ্বিতীয় ধাপে উন্নততর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। পর্যায়ক্রমে এ প্রশিক্ষণে মাদরাসাগুলোকে যুক্ত করা হবে।
ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেন, এজ প্রকল্পের মাধ্যমে ১০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০টি আরআইসি ল্যাব স্থাপন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন গবেষণা করার সুযোগ তৈরি হবে।
অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য রাখেন তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী। প্রশিক্ষণার্থীদের পক্ষ থেকে দেওয়া বক্তব্যে রংপুর বিভাগের শহীদ ও আহত সেলের প্রধান সমন্বয়কারী মো. রনি মিয়া জুলাইযোদ্ধাদের আইসিটি বিষয়ক দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে কম্পিউটার দেওয়ার অনুরোধ জানান।
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল আয়োজিত রংপুর বিভাগের জুলাইযোদ্ধাদের জন্য সাতদিনব্যাপী আইসিটি প্রশিক্ষণে প্রথম পর্যায়ে ২০ জনকে কম্পিউটার ফান্ডামেন্টাল এবং ২০ জনকে ডিজিটাল মার্কেটিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে এ প্রশিক্ষণ দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া হবে।
