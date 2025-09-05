গণশিক্ষা সচিব পরিচয়ে প্রতারণা, সতর্ক করলো মন্ত্রণালয়

গণশিক্ষা সচিব পরিচয়ে প্রতারণা, সতর্ক করলো মন্ত্রণালয়
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের মো. মাসুদ রানার নাম ও ছবি ব্যবহার করে হোয়াটসঅ্যাপ আইডি খুলে তা দিয়ে বিভিন্ন কর্মকর্তার কাছে ক্রেডিট কার্ড ও ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য চাইছে একটি প্রতারকচক্র।
এ নিয়ে সবাইকে সতর্কবার্তা দিয়েছে মন্ত্রণালয়। একই সঙ্গে চক্রের সদস্যদের বিষয়ে মন্ত্রণালয় বা কাছের থানায় অভিযোগ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) বিকেলে মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়েছে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের মো. মাসুদ রানার নাম ও ছবি ব্যবহার করে একটি প্রতারকচক্র প্রতারণার চেষ্টা করছে বলে কিছু অভিযোগ মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টিগোচর হয়েছে।
‘কয়েকদিন ধরে প্রতারকচক্রটি মন্ত্রণালয়ের সচিবের নাম ও ছবি ব্যবহার করে ভিন্ন একটি মোবাইল নম্বর ০১৮৫১-২৭৪৫৬৫ থেকে যা মন্ত্রণালয়ের সচিবের ব্যবহৃত মোবাইল নম্বর নয়, প্রতারণার চেষ্টা করছে। তারা সচিব পরিচয়ে বিভিন্ন কর্মকর্তাকে হোয়াটসঅ্যাপে কল করে মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার পক্ষ থেকে আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া হবে বলে জানাচ্ছে। এজন্য কর্মকর্তাদের কাছে ক্রেডিট কার্ড ও ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য চাওয়া হচ্ছে।’
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ‘প্রকৃতপক্ষে, মন্ত্রণালয় থেকে আর্থিক প্রণোদনা প্রদানের বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। তাই এ বিষয়ে কারও কাছে ক্রেডিট কার্ড ও ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্যসহ অন্য যেকোনো স্পর্শকাতর তথ্য চাওয়া হলে তা না দেওয়ার অনুরোধ করা হলো। এছাড়া ভিন্ন কোনো নম্বর থেকে এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে তা এড়িয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হলো।
‘এ ধরনের কোনো বিষয়ে কল এলে বিভ্রান্ত না হয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অথবা কাছের থানায় অভিযোগ করার জন্য সবাইকে অনুরোধ করা যাচ্ছে’ বলেও উল্লেখ করা হয়।
