হাসপাতাল ছাড়ছেন মেঘমল্লার, অংশ নেবেন প্রচারণায়

হাসপাতাল ছাড়ছেন মেঘমল্লার, অংশ নেবেন প্রচারণায়
অ্যাপেডিক্সের অপারেশনের কারণে এক সপ্তাহ ধরে হাসপাতালে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের বাম ছাত্রসংগঠনগুলোর সমন্বিত প্যানেল প্রতিরোধ পর্ষদের জিএস প্রার্থী মেঘমল্লার বসু।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুর দেড়টায় তিনি হাসপাতাল থেকে রিলিজ নেবেন। এরপর ক্যাম্পাসে যাবেন শেষ দিনের প্রচার-প্রচারণায় অংশ নিতে।
নিজের ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ কথা জানিয়েছেন। মেঘমল্লার বসু লিখেছেন, ‘দুপুর দেড়টায় হাসপাতাল থেকে রিলিজ হবো। দুপুর ২টায় মধুর ক্যান্টিনে একটা প্রেস ব্রিফিং করবো। আড়াইটা থেকে যমুনা টেলিভিশনের জিএস বিতর্কে থাকবো।’
তিনি আরও লেখেন, ‘সাড়ে ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের প্রোগ্রামে থাকবো। এরপর সায়েন্স ফ্যাকাল্টির হল তিনটিতে প্রচারণা চালাবো ৬টা পর্যন্ত।’
হাসপাতাল থেকে রিলিজ হয়েই এমন প্রচারণা চালানো ঝুঁকিপূর্ণ উল্লেখ করে ঢাবি ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি লেখেন, ‘খুবই ঝুঁকির কাজ হচ্ছে। অবশ্য কমিটমেন্ট তো কমিটমেন্টই। বলছিলাম শেষ পর্যন্ত লড়বো। আমার এন্ডে আমি সর্বোচ্চটাই কমিটমেন্ট দেখাব। গডস্পিড।’
জানা যায়, গত ১ সেপ্টেম্বর অ্যাপেনডিক্সের ব্যথা নিয়ে রাজধানীর পান্থপথের হেল্প অ্যান্ড হোপ হাসপাতালে ভর্তি হন মেঘমল্লার বসু। পরদিন ২ সেপ্টেম্বর রাতে তার অপারেশন করা হয়। বর্তমানে তিনি বেশ সুস্থ। তবে কিছু জটিলতার কারণে আরও দু-একদিন হাসপাতালে থাকা লাগবে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।
তাকে অপারেশনের পর হাসপাতালে দেখতে যান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান ও তার প্রতিদ্বন্দ্বী জিএস প্রার্থী ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের শেখ তানভীর বারী হামিম, ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী এস এম ফরহাদ প্রমুখ।
