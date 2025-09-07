১,২,৩,৪ ডিপ্লোমা তুই কোটা ছাড়: প্রেস ক্লাবে প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা

১,২,৩,৪ ডিপ্লোমা তুই কোটা ছাড়: প্রেস ক্লাবে প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা
পুলিশি হামলার বিচার ও তিন দফা দাবিতে বিক্ষোভ ও মিছিল করেছেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ (বুয়েট) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর।
সোমবার (৭ সেপ্টেম্বর) সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মিছিল করেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় তারা ‘শিক্ষার্থীদের দাবি মানতে হবে’, ‘কোটা না মেধা, মেধা মেধা’, ‘প্রকৌশলীদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে’, ‘২৪ এর বাংলায় বৈষম্যের ঠাঁই নাই’, ‘দশম গ্রেডের মাস্তানি চলবে না’, ‘১,২,৩,৪ ডিপ্লোমা তুই কোটা ছাড়’ স্লোগান দেন। প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলন নামের সংগঠনের ব্যানারে এই মিছিলের আয়োজন করেন শিক্ষার্থীরা।
সাংবাদিকদের উদ্দেশে শাকিল ইকবাল আহমেদ নামে একজন চুয়েট শিক্ষার্থী বলেন, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে ও জনগণ দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে আমরা কর্মসূচি সীমিত করেছিলাম। কিন্তু এই সংযমকে দুর্বলতা ভাবার সুযোগ নেই।
দাবি আদায়ে দৃশ্যমান অগ্রগতি না দেখলে আবারও রাজপথে নামার হুমকি দিয়ে তিনি বলেন, প্রয়োজনে আরও একটি যুদ্ধ হবে, তবু কোটা প্রথার শেষ হবে। তিনদফা দাবি পূরণে দ্রুত রোডম্যাপ চাই ও পুলিশি হামলার বিচার চাই।
শিক্ষার্থীদের তিন দফা দাবিসমূহ হলো- নবম গ্রেড সহকারী প্রকৌশলী পদে পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ এবং ন্যূনতম যোগ্যতা বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার করা, দশম গ্রেডে ডিপ্লোমা কোটা বাতিল করে সবার জন্য উন্মুক্ত করা এবং বিএসসি ছাড়া কেউ যেন নামের সঙ্গে ‘ইঞ্জিনিয়ার’ উপাধি ব্যবহার করতে না পারে তা নিশ্চিত করা।
এর আগে, গত ২৭ আগস্ট প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের পূর্বঘোষিত ‘লং মার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে শাহবাগ থেকে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার দিকে যাওয়ার পথে পুলিশের সঙ্গে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে শিক্ষার্থীরা সামনে এগিয়ে যেতে চাইলে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়। একইসঙ্গে পুলিশ কয়েক রাউন্ড টিয়ারশেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এতে অনেকে আহত হন।
