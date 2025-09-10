  2. শিক্ষা

৪৯তম বিশেষ বিসিএস পরীক্ষা ১০ অক্টোবর, কেন্দ্র শুধু ঢাকায়

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫২ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৪৯তম বিশেষ বিসিএস পরীক্ষা ১০ অক্টোবর, কেন্দ্র শুধু ঢাকায়
ফাইল ছবি

শিক্ষক নিয়োগে ৪৯তম বিশেষ বিসিএসের ‌‌‘এমসিকিউ টাইপ’ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১০ অক্টোবর।

বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিকেলে সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মাসুমা আফরিন সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, আগামী ১০ অক্টোবর সকাল ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে৷ পরীক্ষার সব কেন্দ্র ঢাকায়। পরীক্ষার সময়সূচি, হলভিত্তিক আসন ব্যবস্থা ও গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা পরবর্তীসময়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের ওয়েবসাইট এবং দৈনিক জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে।

