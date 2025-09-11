৪৮তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ, স্বাস্থ্য ক্যাডার হলেন ৩১২০ জন

৪৮তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ, স্বাস্থ্য ক্যাডার হলেন ৩১২০ জন
চিকিৎসক নিয়োগে ৪৮তম বিশেষ বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এতে ৩ হাজার ১২০ জনকে ক্যাডার হিসেবে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় পিএসসির জনসংযোগ কর্মকর্তা মতিউর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, ৪৮তম বিশেষ বিসিএসের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এ বিসিএসে সহকারী সার্জন পদে ২ হাজার ৮২০ জন এবং সহকারী ডেন্টাল সার্জন পদে ৩০০ জনকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। তাদের নিয়োগের সুপারিশ করেছে পিএসসি।
গত ১৮ জুলাই সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ঢাকার ২৭টি কেন্দ্রে ৪৮তম বিশেষ বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা (এমসিকিউ) অনুষ্ঠিত হয়। এ পরীক্ষায় অংশ নিতে আবেদন করেন ৪১ হাজার ২৫ জন প্রার্থী। তবে পরীক্ষায় উপস্থিত ছিলেন কতজন, সেই তথ্য জানায়নি পিএসসি।
এর দুদিন পর ২০ জুলাই দিনগত রাত ১২টার দিকে ৪৮তম বিশেষ বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার (এমসিকিউ) ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে উত্তীর্ণ হন মোট ৫ হাজার ২০৬ জন। সহকারী সার্জন পদে ৪ হাজার ৬৯৫ জন এবং সহকারী ডেন্টাল সার্জন পদে ৫১১ জন প্রার্থী সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন। মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেন তারা। আজ চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করলো পিএসসি।
