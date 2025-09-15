৪৫তম বিসিএসে ২০৮ প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ

৪৫তম বিসিএসে ২০৮ প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ
৪৫তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্য থেকে ২০৮ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বিকেলে সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মাসুমা আফরীনের সই করা সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৪৫তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষায় সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্য থেকে সাধারণ, সাধারণ ও কারিগরি বা পেশাগত উভয় ক্যাডার ও শুধু কারিগরি বা পেশাগত ক্যাডারের ২০৮ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিটি কমিশনের ওয়েবসাইটে অথবা টেলিটকের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
বিজ্ঞপ্তিতে যুক্তিসঙ্গত কারণে কোনো সংশোধনের প্রয়োজন হলে সরকারি কর্ম কমিশন তা সংশোধনের অধিকার সংরক্ষণ করে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।
গত ৮ জুলাই থেকে ৪৫তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। ধাপে ধাপে প্রার্থীদের এ পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। এ নিয়ে তৃতীয় ধাপে ২০৮ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হলো। এর আগে দুই ধাপে এক হাজারেরও বেশি প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে।
