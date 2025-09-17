মালয়েশিয়ায় উদ্ভাবনী প্রতিযোগিতায় যাচ্ছে বাংলাদেশের ১৮ দল

মালয়েশিয়ায় উদ্ভাবনী প্রতিযোগিতায় যাচ্ছে বাংলাদেশের ১৮ দল
বাংলাদেশের উদ্যমী ও মেধাবী তরুণরা বিশ্বমঞ্চে দেশের পতাকা উড়াতে প্রস্তুত। আগামী ২১ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক উদ্ভাবনী প্রতিযোগিতা ওয়ার্ল্ড ইনভেনশন কম্পিটিশন অ্যান্ড এক্সিবিশনে (ডব্লিউআইসিই) অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ডেলিগেশন।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির শফিকুল কবির মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।
অনুষ্ঠানে ড্রিমস অব বাংলাদেশের সিইও মাহাদীর ইসলাম বলেন, আমরা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের খুঁজে বের করে তাদের বিশ্ব দরবারে উপস্থাপনের সুযোগ করে দিচ্ছি। এরই মধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একাধিক সম্মানজনক পুরস্কারসহ তিনটি স্বর্ণপদক অর্জন আমাদের গর্বের সম্পদ। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নাসা, মাইক্রোসফট এবং রোবোসাবের মতো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতাও আমাদের রয়েছে। এ বছর ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এত বড় বাংলাদেশি ডেলিগেশন ডব্লিউআইসিই-তে অংশ নিচ্ছে।
তিনি আরও বলেন, আমাদের ক্ষুদে বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবনী প্রকল্পের মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে দেশের নাম উজ্জ্বল করবে। ড্রিমস অব বাংলাদেশ সবসময়ই মেধাবী, উদ্যমী ও আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে বদ্ধপরিকর। পঞ্চম শিল্পবিপ্লবের প্রধান চালিকাশক্তি প্রযুক্তি, বিশেষত রোবোটিকস ও অটোমেশন। আমাদের লক্ষ্য প্রোটোটাইপ পর্যায়ের উদ্ভাবন থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পর্যায়ের সমাধান তৈরি করে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা।
২০২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ড্রিমস অব বাংলাদেশ বর্তমানে দেশের শীর্ষ উদ্ভাবনী ও রোবোটিকস সংগঠনগুলোর মধ্যে অন্যতম। প্রতিষ্ঠার পর থেকে সংগঠনটি ধারাবাহিকভাবে তরুণ প্রজন্মকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে কাজ করে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, প্রতিযোগিতা ও আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর মাধ্যমে তারা আগামী দিনের বিজ্ঞানী, গবেষক ও উদ্ভাবক তৈরিতে কাজ করছে।
