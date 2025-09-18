  2. শিক্ষা

স্কুল শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহিত করতে উৎসব

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৪৬ পিএম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
স্কুল শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহিত করতে উৎসব
বিজ্ঞান উৎসবে উপস্থিত শিক্ষার্থী ও অতিথিরা/ ছবি: সংগৃহীত

রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের স্কুল শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহিত করতে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিজ্ঞান উৎসবের আঞ্চলিক পর্ব। ঢাকার পর বিভাগীয় এ শহর দুটির উৎসবে প্রায় ১০০ স্কুলের দেড় হাজারের বেশি শিক্ষার্থী অংশ নেয়।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিকাশ ও মাসিক সাময়িকী বিজ্ঞানচিন্তার আয়োজনে এ উৎসব হয় বলে বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী ও গবেষণাধর্মী বিভিন্ন প্রকল্প প্রদর্শন, কুইজ, বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনা, প্রশ্নোত্তর পর্বসহ নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে বিজ্ঞান চর্চার এ আয়োজন।

সম্প্রতি রংপুর পুলিশ লাইনস স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং রাজশাহীর টিচার্স ট্রেনিং কলেজে আয়োজিত উৎসবে দুই বিভাগ থেকে ১২০টির বেশি প্রকল্প প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীরা। খুদে বিজ্ঞানীদের প্রদর্শিত নানা উদ্ভাবনী প্রকল্পের মধ্য থেকে প্রতিটি বিভাগে সেরা ১০ প্রকল্পকে পুরস্কৃত করা হয়। পাশাপাশি রংপুর উৎসবে কুইজে অংশগ্রহণকারী ৮০০ শিক্ষার্থীর মধ্যে দুই ক্যাটাগরিতে ২৫ জন ও রাজশাহীতে ৫৫০ শিক্ষার্থীর মধ্যে ২১ জনকে পুরস্কার দেওয়া হয়।

স্কুল শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহিত করতে উৎসব

রংপুরে উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন মিজানুর রহমান, পুলিশ লাইনস স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ কে এম জালাল উদ্দীন আকবর এবং বিকাশের ইভিপি ও রেগুলেটরি অ্যান্ড কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের প্রধান হুমায়ুন কবির।

রাজশাহীতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ ব্যানার্জি, বিকাশের রেগুলেটরি অ্যান্ড কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের ভাইস-প্রেসিডেন্ট সায়মা আহসান এবং বিজ্ঞানচিন্তার নির্বাহী সম্পাদক আবুল বাসার।

উৎসবে বাড়তি চমক হিসেবে ছিলো বিজ্ঞানবিষয়ক বিভিন্ন স্টল, বিজ্ঞানভিত্তিক জাদুর প্রদর্শনী, লেখক, গণিতবিদ ও বিজ্ঞান বক্তাদের বক্তব্য, শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব, সংগীতানুষ্ঠান এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

বিভাগীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান প্রকল্প ও কুইজ বিজয়ী শিক্ষার্থীদের নিয়ে পরে ঢাকায় জাতীয় পর্যায়ে চূড়ান্ত বিজ্ঞান উৎসব আয়োজন করা হবে। সারাদেশ থেকে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে চূড়ান্ত পর্বে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে।

একিউএফ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।