৪৭তম বিসিএসের প্রিলিতে জুলাই গণঅভ্যুত্থান-বাকশাল নিয়ে প্রশ্ন

প্রকাশিত: ০৯:৫৯ পিএম, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নিয়োগ পরীক্ষা দিচ্ছেন চাকরিপ্রত্যাশীরা/ ফাইল ছবি

৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে জুলাই গণঅভ্যুত্থান, একদলীয় শাসন বা বাকশাল প্রতিষ্ঠা ও বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে।

প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, সেট-১-এর ৯২ নম্বর প্রশ্নে জানতে চাওয়া হয়েছে ‌‌‘জুলাই শহীদ দিবস কোনটি?’ প্রশ্নে চারটি অপশন রাখা হয়। সেগুলো হলো- ১ জুলাই, ২৯ জুলাই, ৫ আগস্ট ও ১৬ জুলাই।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে ১৬ জুলাইকে জুলাই শহীদ দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। গত ২ জুলাই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপনে দিবসটি ঘোষণা করা হয়। এটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসের তালিকায় ‘খ’ শ্রেণিভুক্ত একটি দিবস।

প্রশ্নেপত্রে ৯৩ নম্বরে রয়েছে ‘বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কবে শপথ গ্রহণ করেন?’ যার উত্তরে অপশন দেওয়া হয়েছে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট, ৬ আগস্ট, ৮ আগস্ট ও ৯ আগস্ট। এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে ৮ আগস্ট।

জুলাই আন্দোলন চলাকালে কারফিউ ও জরুরি অবস্থা জারির বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। এটি নিয়েও ৪৭তম বিসিএসের প্রিলিতে প্রশ্ন করা হয়েছে। ৯৪ নম্বর প্রশ্নে জানতে চাওয়া হয় ‘বাংলাদেশে মোট কতবার জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে?’ প্রশ্নের উত্তরের অংশে চারটি অপশন ছিল। সেগুলো হলো- ৫ বার, ৩ বার, ৪ বার ও ৭ বার। এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে ৪ বার।

শেখ মুজিবুর রহমানের একদলীয় শাসন বা বাকশাল কায়েমের বিষয়টি নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। ৯৯ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে ‘১৯৭৫ সালে একদলীয় শাসন ব্যবস্থায় নিচের কোন পত্রিকাটি নিষিদ্ধ ছিল?’ সেখানে অপশন দেওয়া হয়েছে দৈনিক ইত্তেফাক, বাংলাদেশ অবজার্ভার, দৈনিক গণকণ্ঠ ও বাংলাদেশ টাইমস। এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে দৈনিক গণকণ্ঠ।

প্রশ্নপত্রে তত্ত্বাবধাকায় সরকারব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন, বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর ধরন, বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক বিধানবলিসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে।

৪৭তম বিসিএসের প্রশ্ন দেখুন এখানে

