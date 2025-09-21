গবেষণা-উদ্ভাবন সূচকে কেনিয়া-ঘানার চেয়েও পিছিয়ে বাংলাদেশ

গবেষণা-উদ্ভাবন সূচকে কেনিয়া-ঘানার চেয়েও পিছিয়ে বাংলাদেশ
গবেষণা ও উদ্ভাবন সূচকে বিশ্বের ১৩৯টি দেশের মধ্যে এ বছর বাংলাদেশের অবস্থান ১০৬তম। গত বছর অর্থাৎ, ২০২৪ সালে এ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান একই ছিল।
তবে এবার বাংলাদেশকে ছাড়িয়ে এ সূচকে অগ্রগতি করেছে কেনিয়া, ঘানাসহ আফ্রিকার কয়েকটি দেশ। প্রকাশিত সূচকে ঘানা ১০১তম, কেনিয়া ১০২তম স্থানে রয়েছে। এছাড়া আফ্রিকার আরেক দেশ নাইজেরিয়ার অবস্থান ১০৫তম। এছাড়া দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ শুধুমাত্র নেপালের চেয়ে ওপরে রয়েছে।
জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা বিশ্ব মেধাস্বত্ব সংস্থা (ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি অর্গানাইজেশন–ডব্লিউআইপিও) গত ১৬ সেপ্টেম্বর গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্স–জিআইআই সূচকের ১৮তম সংস্করণ প্রকাশ করে।
জিআইআই সূচক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০২২ সালে বাংলাদেশ বেশ এগিয়েছিল। সে বছর এক লাফে ১৪ ধাপ অগ্রগতি করে ১০২তম অবস্থানে উঠে আসে। পরের বছরই পিছিয়ে পড়ে ১০৫তম স্থানে নেমে যায়। ২০২৪ সালে আরও এক ধাপ পিছিয়ে অবস্থান দাঁড়ায় ১০৬তম।
এর আগে টানা চার বছর বাংলাদেশ ১১৬তম স্থানে ছিল। সাময়িক অগ্রগতি ধরে রাখতে ব্যর্থ হওয়াই এ খাতে স্থায়ী ভিত্তি গড়ে তুলতে না পারার প্রমাণ বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
প্রতিবেদনে দেখা যায়, শীর্ষ স্থানে থাকা সুইজারল্যান্ড ১০০-এর মধ্যে ৬৬ পয়েন্ট পেয়েছে। দেশটি টানা ১৫ বছরের মতো প্রথম অবস্থান ধরে রেখেছে। সুইডেন ও যুক্তরাষ্ট্র যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছে এবং সিঙ্গাপুর রয়েছে পঞ্চম অবস্থানে। এরপর রয়েছে যুক্তরাজ্য, ফিনল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক ও প্রথমবারের মতো শীর্ষ দশে জায়গা পাওয়া চীন।
অঞ্চলভিত্তিক অবস্থানে ভারত দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে রয়েছে। দেশটি গত বছরের তুলনায় এক ধাপ এগিয়ে এ বছর ৩৮তম স্থানে এসেছে। এরপর শ্রীলঙ্কা ৯৩তম, পাকিস্তান ৯৯তম ও বাংলাদেশ ১০৬তম অবস্থানে রয়েছে। আর বাংলাদেশের চেয়ে পিছিয়ে থাকা নেপালের অবস্থান ১০৭তম।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রায় ৮০টি সূচক দিয়ে তৈরি এ ইনডেক্সটি ইনপুট ও আউটপুট দুই অংশে বিভক্ত। ইনপুট সূচক পাঁচটি স্তম্ভে (প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, মানবসম্পদ ও গবেষণা, অবকাঠামো, বাজারের আধুনিকায়ন এবং ব্যবসায়িক দক্ষতা) উদ্ভাবনকে সক্ষম করার উপাদান মূল্যায়ন করে। অন্যদিকে আউটপুট সূচক দুটি স্তম্ভে (জ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং সৃজনশীলতা) উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডের ফলাফল পরিমাপ করে।
