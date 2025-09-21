৪৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশ কবে?
৪৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা গত ১৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকাসহ দেশের ৮টি বিভাগীয় শহরের ২৫৬টি কেন্দ্রে এ পরীক্ষা নেওয়া হয়। এতে অংশ নেন তিন লাখ ৭৪ হাজার ৭৪৭ জন চাকরিপ্রার্থী। বিপুলসংখ্যক এ চাকরিপ্রার্থীরা এখন ফলাফলের অপেক্ষায়।
তবে ঠিক কবে প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে, তার চূড়ান্ত দিনক্ষণ আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়নি সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। কিন্তু পিএসসির ঘোষিত রোডম্যাপ অনুযায়ী—আগামী ২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই এ বিসিএসের প্রিলির ফল প্রকাশ করার কথা রয়েছে।
পিএসসি সূত্র জানায়, গত জুনে ছয়টি বিসিএসের রোডম্যাপ প্রকাশ করা হয়েছিল। সেখানে ৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ১৯ সেপ্টেম্বর। রোডম্যাপ অনুযায়ী—নির্ধারিত তারিখে পরীক্ষা নিতে পেরেছে পিএসসি। এখন রোডম্যাপ মেনে ২৮ সেপ্টেম্বর প্রিলির ফল প্রকাশ করতে চায় সাংবিধানিক সংস্থাটি।
পিএসসির একজন সদস্য নাম প্রকাশ না করে শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) রাতে জাগো নিউজকে বলেন, ‘ঝুলে থাকা সব বিসিএস রোডম্যাপ অনুযায়ী শেষ করার পথে এগোচ্ছে পিএসসি। রোডম্যাপে ঘোষিত তারিখের আগেই ৪৪তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হয়েছে।’
‘৪৫তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফলও নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই প্রকাশে সক্ষম হয়েছি আমরা। ৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। ডিসেম্বরের মধ্যেই ফল প্রকাশ করা হবে। সবশেষ ৪৭তম বিসিএসের প্রিলি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী ২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই ৪৭তম বিসিএসের এ প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে’- যোগ করেন পিএসসির এ সদস্য।
এদিকে, বিগত কয়েকটি সাধারণ বিসিএসের চেয়ে ৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তুলনামূলক কঠিন হয়েছে। কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে আপত্তিও তুলেছেন প্রার্থীরা। বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দীর্ঘদিন ধরে পর্যবেক্ষণ করেন এমন শিক্ষক ও চাকরিপ্রার্থীরা বলছেন, এবার কাটমার্ক হতে পারে ১১০-১১৫ নম্বর। অর্থাৎ, ১১০ পেলে হয়তো সেই প্রার্থী লিখিত পরীক্ষার জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হতে পারেন।
২০২৪ সালের ২৮ নভেম্বর ৪৭তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। ৪৭তম বিসিএসে মোট শূন্য ক্যাডার পদের সংখ্যা ৩ হাজার ৪৮৭। আর নন-ক্যাডার পদের সংখ্যা ২০১। এ বিসিএস থেকে মোট ৩ হাজার ৬৮৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।
এএএইচ/এমকেআর