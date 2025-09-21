জালিয়াতি-অনিয়মের অভিযোগে শিক্ষা কোটায় একাদশে ভর্তি স্থগিত

জালিয়াতি-অনিয়মের অভিযোগে শিক্ষা কোটায় একাদশে ভর্তি স্থগিত
চলতি ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে শিক্ষা কোটায় ভর্তি স্থগিত করেছে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। হাইকোর্টের দেওয়া স্থগিতাদেশ মেনে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক খন্দোকার এহসানুল কবিরের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়েছে, আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি গত ১০ আগস্ট ইকিউ-২ কোটা সংক্রান্ত ভর্তি নির্দেশিকা জারি করেছিল। নির্দেশিকায় বলা হয়েছিল, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন সরকারি স্কুল, সরকারি কলেজ, সরকারি স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং সরকারি শিক্ষা অফিসসমূহে কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সন্তানদের জন্য এ কোটা প্রযোজ্য হবে। তবে হাইকোর্টের স্থগিতাদেশের প্রেক্ষিতে ওই নির্দেশনা আপাতত কার্যকর হবে না।
জানা যায়, শিক্ষা কোটা-২ নির্ধারণ করা হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ২৮টি দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানের জন্য। এ কোটায় ব্যবসায়ী, বেসরকারি চাকরিজীবীদের সন্তানরা আবেদন করেছেন।
তারা ভুয়া সনদপত্র দেখিয়ে কলেজে ভর্তিও হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এ নিয়ে জাগো নিউজসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ হয়।
