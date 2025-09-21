এটিইও নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রস্তুত, যে কোনো সময় প্রকাশ

এটিইও নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রস্তুত, যে কোনো সময় প্রকাশ
সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার (এটিইও) নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল আজ (রোববার) প্রকাশ করা হবে। রাত ৮টার মধ্যে এ ফল প্রকাশ করবে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। পিএসসির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে এ তথ্য জানা গেছে।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে পিএসসির এক কর্মকর্তা জাগো নিউজকে বলেন, এটিইও নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রস্তুত। যে কোনো মুহূর্তে ফলাফল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। রাত ৮টার মধ্যেই প্রার্থীরা ফল পাবেন।
এর আগে ১২ সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত এটিইও নিয়োগ পরীক্ষা হয়। ঢাকার ৫১টি কেন্দ্রে একযোগে এ পরীক্ষা নেওয়া হয়।
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে ১৫৯ জন সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার (এটিইও) নেওয়া হবে। এর বিপরীতে প্রায় এক লাখ প্রার্থী এ পরীক্ষায় নেন।
এএএইচ/এমআইএইচএস/এএসএম