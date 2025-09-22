এটিইও নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১৬১৪

এটিইও নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১৬১৪
সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার (এটিইও) নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে উত্তীর্ণ হয়েছেন এক হাজার ৬১৪ জন।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) রাতে সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (নন-ক্যাডার) দিলাওয়েজ দুরদানার সই কিরা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, উত্তীর্ণ প্রার্থীদেরকে বাংলা বিষয়ে ৫০, ইংরেজিতে ৫০, সাধারণ জ্ঞানে (বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি) ৪০ এবং গণিত ও মানসিক দক্ষতা বিষয়ে ৬০ নম্বরসহ মোট ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।
কোনো প্রার্থীর ক্ষেত্রে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শর্তের কোনো উল্লেখযোগ্য ঘাটতি পাওয়া গেলে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে বা পরে যে কোনো পর্যায়ে তার প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করা হবে।
গত ১২ সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত এটিইও নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকার ৫১টি কেন্দ্রে একযোগে এ পরীক্ষা নেওয়া হয়।
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে ১৫৯ জন সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার (এটিইও) নেওয়া হবে। এর বিপরীতে প্রায় এক লাখ প্রার্থী এ পরীক্ষায় নেন।
এএএইচ/কেএইচকে