ঢাকা কলেজে সুপেয় পানির ফিল্টার স্থাপন করলেন ছাত্রদল নেতা

ঢাকা কলেজে সুপেয় পানির ফিল্টার স্থাপন করলেন ছাত্রদল নেতা
ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য সুপেয় পানির ফিল্টার স্থাপন করেছে কলেজ শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য দেওয়ান ফজলে হাসান নিয়ন।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কলেজের প্রশাসনিক ভবনের দেওয়ালে এই পানির ফিল্টার স্থাপন করা হয়।
নিজ উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা এই ছাত্রদল নেতা বলেন, বর্তমানে ঢাকা কলেজে প্রায় ২৫ হাজার শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, এতসংখ্যক শিক্ষার্থীর চাহিদার তুলনায় তাদের জন্য বরাদ্দকৃত সেবার পরিমাণ খুবই সীমিত। ক্যাম্পাসে নিরাপদ এবং সুপেয় পানির ব্যবস্থার যথেষ্ট ঘাটতি থাকায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের বিশুদ্ধ পানি পান করতে অনেক বেগ পেতে হয়।
তিনি বলেন, সাধারণ শিক্ষার্থীরা যেনো নির্বিঘ্নে নিরাপদ এবং বিশুদ্ধ পানি পান করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে আমরা কলেজের প্রসাশনিক ভবন সংলগ্ন স্থানে একটি অত্যাধুনিক পানির ফিলটার স্থাপন করার উদ্যেগ নিয়েছি।
এই ছাত্রদল নেতা বলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সর্বদা সাধারণ শিক্ষার্থীদের ভাগ্য উন্নয়ন এবং তাদের সেবার স্বার্থে কাজ করে। সমগ্র দেশব্যাপী প্রত্যেকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিরাপদ এবং শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করাই হচ্ছে ছাত্রদলের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এ ধরনের ইতিবাচক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।
ফিল্টারটি উন্মুক্ত স্থানে স্থাপন করার ফলে সাধারণ শিক্ষার্থীসহ সাধারণ পথচারীও সহজেই তাদের বিশুদ্ধ পানি পান করতে পারবেন।
এনএস/জেএইচ/জিকেএস