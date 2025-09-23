ঢাকা কলেজ ও বদরুন্নেসায় মানববন্ধন
সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি নামে অধ্যাদেশ চান না এইচএসসির শিক্ষার্থীরা
ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির নামে অধ্যাদেশ জারি হলে কলেজের স্বতন্ত্র কাঠামো ও ঐতিহ্য নষ্ট হবে বলে দাবি করেছেন ঢাকা কলেজ ও বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজের উচ্চ মাধ্যমিকের (এইচএসসি) শিক্ষার্থীরা। এ সংক্রান্ত অধ্যাদেশ জারি না করার দাবিতে কলেজ দুটির শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন করেছেন।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টার দিকে ঢাকা কলেজের এইচএসসির শিক্ষার্থীরা কলেজের শহীদ মিনারের সামনে মানববন্ধন করেন। একই সময়ে বদরুন্নেসা কলেজের শিক্ষার্থীরা নিজ ক্যাম্পাসে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেন।
মানববন্ধনে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা বলেন, ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাদেশ জারি করা হলে ঢাকা কলেজের উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা অস্তিত্ব সংকটে পড়বে। এখানে এইচএসসি পর্যায়ের পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এতে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় সংকোচন করা হবে। এ সংকট নিরসনে স্বতন্ত্র কাঠামোর অধীনে সাত কলেজ রাখার দাবি জানান তারা।
অন্যদিকে বদরুন্নেসা কলেজের ছাত্রীদের অভিযোগ, ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ জারি হলে রাজধানীতে ‘নারী উচ্চশিক্ষা সংকোচন’ হবে ও ‘শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ’ বাড়বে। তারা বলেন, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার নামে নারী শিক্ষার প্রসারকে ব্যাহত করার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। এ অধ্যাদেশ জারি হলে কলেজগুলোতে বিরাজমান দীর্ঘদিনের স্বতন্ত্র কাঠামো ও ঐতিহ্য ধ্বংস হয়ে যাবে।
ক্যাম্পাসে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন রাজধানীর বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজের এইচএসসির শিক্ষার্থীরা/ ছবি: সংগৃহীত
এসময় শিক্ষাকে বাণিজ্যিকীকরণের প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে শিক্ষার্থীরা। কর্মসূচি শেষে শিক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি দেন। তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালা বা অধ্যাদেশ জারির প্রক্রিয়া অবিলম্বে বাতিল করার দাবি জানানো হয়।
জানা যায়, শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে সরকারি সাত কলেজের অধিভুক্তি বাতিল করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এরপর সাত কলেজ নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয় সরকার। এরই মধ্যে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একাধিক সভা করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত নাম ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’ বা ‘ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়’ চূড়ান্ত করেছে।
অন্যদিকে সরকারি সাত কলেজে কর্মরত শিক্ষকরা মূলত শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তা। সরকারি সাত কলেজ নিয়ে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় হলে তাদের সবাই সেখানে শিক্ষক হিসেবে থাকতে পারবেন না। ফলে শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তা শিক্ষকরা কলেজগুলোকে আলাদা রেখে একটি কাঠামো গঠনের দাবি জানিয়ে সম্প্রতি মাঠে নেমেছেন। তারা ইউজিসির সামনে অবস্থান কর্মসূচি করে দাবি-দাওয়া জানিয়েছেন।
শিক্ষকদের পর এবার কলেজগুলোর উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরাও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে মাঠে নেমেছে। অন্যদিকে স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি নামে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ জারির দাবিতে আন্দোলন করছেন। ফলে সাত কলেজ নিয়ে এখন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের দুই পক্ষ মিলিয়ে ত্রিমুখী অবস্থান দেখা যাচ্ছে, যা কলেজগুলোর বিদ্যমান সংকটকে আরও জটিল করে তুলেছে।
