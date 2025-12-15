হাদিকে গুলি
শহীদ মিনারে শুরু সর্বদলীয় প্রতিরোধ সমাবেশ
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদিকে হত্যার উদ্দেশে গুলির প্রতিবাদে সর্বদলীয় প্রতিরোধ সমাবেশ শুরু হয়েছে।
সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) বিকেলে রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এ সমাবেশ শুরু হয়।
সমাবেশে বিএনপি, জামায়াত, গণঅধিকার পরিষদ, এবি পার্টি ও ইসলামী আন্দোলনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছেন।
গত শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) দুপুরের দিকে রাজধানীর বিজয়নগর এলাকায় গুলিবিদ্ধ হন ওসমান হাদি। পরে প্রথমে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল ও এরপর এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়।
আজ সোমবার দুপুরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ওসমান হাদিকে নিয়ে একটি এয়ার অ্যাম্বুলেন্স সিঙ্গাপুরের উদ্দেশে উড্ডয়ন করে। তার সঙ্গে রয়েছেন ভাই ওমর বিন হাদি ও বন্ধু-সহযোদ্ধা আমিনুল হাসান ফয়সাল।
