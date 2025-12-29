প্রাথমিকের আরও এক নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত

প্রাথমিকের আরও এক নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সহকারী উপজেলা বা থানা শিক্ষা কর্মকর্তা (এটিইও) পদের নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। আগামী ৭ জানুয়ারি এ পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) মাসুমা আফরীনের সই করা সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে বিভাগীয় কোটায় পূরণযোগ্য সহকারী উপজেলা বা থানা শিক্ষা কর্মকর্তা (দশম গ্রেড) পদের প্রার্থীদের ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠেয় লিখিত পরীক্ষা হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞার কারণে স্থগিত করা হলো। স্থগিত করা পরীক্ষার তারিখ ও সময় পরবর্তীতে কমিশনের ওয়েবসাইটে ও জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে।
জানা যায়, ২০২৩ সালের ২৬ জুন ১৫৯ জন এটিইও নিয়োগের আবেদন শুরু হয়েছিল। আবেদনের শেষ তারিখের ঠিক একদিন আগে, অর্থাৎ ৩০ জুলাই হঠাৎ আবেদন স্থগিত করা হয়।
২০২৪ সালে এটিইও পদে নিয়োগে আবার সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। আবেদন শুরু হয় ১ জুলাই। আবেদনের শেষ সময় ছিল ২৫ জুলাই। এরপর সেটি দুই দফায় বাড়িয়ে একই বছরের ২২ আগস্ট পর্যন্ত করা হয়।
নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের আড়াই বছর এবং আবেদন প্রক্রিয়া শেষের প্রায় দেড় বছর পার হলেও ১৫৯ এটিইও নিয়োগের পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হয়নি। আগামী ৭ জানুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠানে পিএসসি ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর আশাবাদী হলেও আইনি জটিলতায় তা আবার আটকে গেলো।
গত ২৬ ডিসেম্বর পরীক্ষা শুরুর মাত্র এক ঘণ্টা আগে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে অধীনে হিসাব সহকারী পদের নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। ২৬ ডিসেম্বর বিকেল ৩টা থেকে ৪টা ২০ মিনিট পর্যন্ত ওই পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। আবেদনকারী চাকরি প্রার্থীদের অধিকাংশেই কেন্দ্রেও পৌঁছেছিলেন। তবে দুপুর ২টার দিকে হঠাৎ অনিবার্য কারণে পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েন প্রার্থীরা।
