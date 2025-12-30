  2. শিক্ষা

প্রাথমিকের বাৎসরিক ছুটিও কমেছে, তালিকা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৪০ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
প্রাথমিকের বাৎসরিক ছুটিও কমেছে, তালিকা প্রকাশ
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর/ফাইল ছবি

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাৎসরিক ছুটির তালিকা প্রকাশ করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। এতে ২০২৬ সালে মোট ৬৪ দিন ছুটি (সাপ্তাহিক) রাখা হয়েছে। পাশাপাশি পবিত্র রমজানে প্রায় তিন সপ্তাহ বিদ্যালয় খোলা রাখা হবে।

মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) বিকেলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপসচিব রওশন আরা পলির সই করা বাৎসরিক ছুটির তালিকা থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

jagonews24

এর আগের বছর (২০২৫ সাল) বাৎসরিক ছুটি ছিল ৭৬ দিন। সেই হিসাবে এবার বাৎসরিক ছুটি ১২ দিন কমছে। এরমধ্যে রোজার সময়ে ৯ দিনের ছুটি কমেছে।

ছুটির তালিকা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ২০২৬ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রোজা, ঈদুল ফিতরসহ কয়েকটি ছুটি মিলিয়ে টানা ১৯ দিন, ঈদুল আজহা ও গ্রীষ্মকালীন অবকাশ মিলিয়ে ১২ দিন, দুর্গাপূজায় ৫ দিন এবং শীতকালীন অবকাশে ১০ দিন ছুটি রাখা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ছুটি মিলিয়ে মোট ৬৪ দিন ছুটি।

এএএইচ/এমএমকে/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।