প্রাথমিকের বাৎসরিক ছুটিও কমেছে, তালিকা প্রকাশ
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাৎসরিক ছুটির তালিকা প্রকাশ করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। এতে ২০২৬ সালে মোট ৬৪ দিন ছুটি (সাপ্তাহিক) রাখা হয়েছে। পাশাপাশি পবিত্র রমজানে প্রায় তিন সপ্তাহ বিদ্যালয় খোলা রাখা হবে।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) বিকেলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপসচিব রওশন আরা পলির সই করা বাৎসরিক ছুটির তালিকা থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
এর আগের বছর (২০২৫ সাল) বাৎসরিক ছুটি ছিল ৭৬ দিন। সেই হিসাবে এবার বাৎসরিক ছুটি ১২ দিন কমছে। এরমধ্যে রোজার সময়ে ৯ দিনের ছুটি কমেছে।
ছুটির তালিকা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ২০২৬ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রোজা, ঈদুল ফিতরসহ কয়েকটি ছুটি মিলিয়ে টানা ১৯ দিন, ঈদুল আজহা ও গ্রীষ্মকালীন অবকাশ মিলিয়ে ১২ দিন, দুর্গাপূজায় ৫ দিন এবং শীতকালীন অবকাশে ১০ দিন ছুটি রাখা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ছুটি মিলিয়ে মোট ৬৪ দিন ছুটি।
