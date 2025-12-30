৪৬তম বিসিএসের বুধ-বৃহস্পতিবারের মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত
৪৬তম বিসিএসের বুধ ও বৃহস্পতিবারের (৩১ ডিসেম্বর ও ১ জানুয়ারি) মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। এ পরীক্ষার সময়সূচি পরে জানানো হবে।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) মাসুমা আফরীনের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ইন্তেকাল করায় তিনদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ও একদিনের সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। এ অবস্থায় ৪৬তম বিসিএসের বুধবার ও বৃহস্পতিবারের (৩১ ডিসেম্বর ও ১ জানুয়ারি) অনুষ্ঠেয় মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত করা হলো।
স্থগিত এ দুইদিনের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ পরবর্তীতে যথাসময়ে জানানো হবে বলেও জানিয়েছে পিএসসি।
গত ২৭ নভেম্বর ৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। এতে পাস করেন ৪ হাজার ৪২ জন। এরমধ্যে লিখিত পরীক্ষায় সাধারণ ক্যাডারে পাস করেন ২ হাজার ৩৩৬ জন এবং কারিগরি বা পেশাগত ক্যাডারে ৭৩৮ জন।
এছাড়া সাধারণ এবং কারিগরি বা পেশাগত- উভয় ক্যাডারে ৯৬৮ জন পাস করেন। তারাই মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।
