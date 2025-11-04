প্রকাশিত হলো রাইসুল ইসলামের ‘মানুষ হইতে সাবধান’
প্রকাশিত হয়েছে তরুণ কবি রাইসুল ইসলামের কাব্যগ্রন্থ ‘মানুষ হইতে সাবধান’। বইটি প্রকাশ করেছে নবকথন প্রকাশনী। প্রচ্ছদ করেছেন রাজীব দত্ত। ৯৬ পৃষ্ঠার বইটির মূল্য রাখা হয়েছে ২৪০ টাকা।
প্রকাশক মোশাররফ হোসাইন নীলয় বলেন, ‘মানুষ হইতে সাবধান—শুধু একটি বই নয় বরং এক বহমান অভিজ্ঞতার নাম। এখানে একদিকে আছে স্বপ্ন দেখার প্রেরণা, এগিয়ে চলার সাহস; অন্যদিকে আছে সমাজের প্রতিচ্ছবি, জীবনের রূঢ় সত্য আর প্রশ্নবিদ্ধ বাস্তবতা। এর ভেতরেই কখনো ঝরে পড়ে প্রেমের কোমল সুর, কখনো বা ধ্বনিত হয় প্রতিবাদের বজ্রনিনাদ।’
তিনি বলেন, ‘বইটিকে একক কোনো ঘরানায় বাঁধা যায় না। এটি মোটিভেশনাল, সামাজিক বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও প্রেম-ভালোবাসার অনন্য মিশ্রণ। পাঠক এখানে যেমন অনুপ্রেরণা পাবেন, তেমনই খুঁজে পাবেন জীবনের নানা রং ও বৈপরীত্য। বইটি ভাবার, আলোচনার এবং জীবন ছুঁয়ে দেখার মতো। আমরা বিশ্বাস করি, বইটি পাঠকের হৃদয়ে রেখে যাবে গভীর ছাপ।’
কবি রাইসুল ইসলামের জন্ম পটুয়াখালীর গলাচিপা উপজেলার গজালিয়া ইউনিয়নে। পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি লেখালিখির চর্চা করেন। তার প্রকাশিত বইসমূহ: ‘কিছু চিহ্ন থাক’, ‘নিয়তির নির্বাসন’, ‘জীবন বসন্তের খোঁজে’।
