আসছে ফখরুল হাসানের দুটি গল্পগ্রন্থ

অমর একুশে বইমেলা ২০২৬ উপলক্ষে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে কথাসাহিত্যিক ও কবি ফখরুল হাসানের দুটি গল্পগ্রন্থ। ‘জলজ্যোৎস্নার শয্যা’ প্রকাশ করছে অনিন্দ্য প্রকাশ। প্রচ্ছদ করেছেন চিত্রশিল্পী ধ্রুব এষ। ‘তোমার স্মৃতি মোছা যায় না’ প্রকাশ করছে দেশ বাংলা প্রকাশন। প্রচ্ছদ করেছেন ফারহান শিব্বির।

কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলায় জন্ম নেওয়া ফখরুল হাসানের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘হৃদয় পোড়া গন্ধ’। এরপর কাব্যগ্রন্থ ‘নিমগ্ন দহন’, ‘দহন দিনের গান’, ‘নূপুর পায়ে দুপুর’, ‘বীভৎস চিৎকার’, ‘মন মন্দিরে সেই তুমি’ এবং ‘যে পথ ভুলে গেছো তুমি’ প্রকাশিত হয়।

কবিতা ছাড়াও গল্পগ্রন্থ ‘দাম্পত্যের অন্তরালে’, শিশুতোষগ্রন্থ ‘বিজয় নিশান’, শিশুতোষ গল্পগ্রন্থ ‘গল্পগুলো বিজয়ের’, ‘ভূতপুরের ভূতনাথ’ প্রকাশিত হয়। তিনি ওয়েবম্যাগ কাব্যশীলনের প্রকাশক এবং সোনার বাংলা সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক।

ছড়া-কবিতা ও গল্পের পাশাপাশি তিনি নিয়মিত লিখছেন আধুনিক গান। তার গান রফিকুল আলম থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় শিল্পী সালমা ও কামরুজ্জামান রাব্বির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। কর্মসূত্রে তিনি রাজধানীর মিরপুরে বসবাস করছেন।

